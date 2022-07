“mi-fa-venire-l’ansia”:-maria-venier-si-rifiuta,-boccia-una-proposta-sensazionale

Mara Venier ha voluto dire tutta la verità e ha stroncato ogni possibilità. La delusione è cocente, ma è irremovibile: la fa stare male

La regina di Rai1 si sta preparando per la sua tredicesima edizione di Domenica In. Mara Venier non sente per niente il peso dei suoi 71 anni e continua a lavorare come ne avesse almeno venti in meno. La sua allegria e la sua spensieratezza conquistano ogni anno il pubblico di Rai1, che la premia ogni domenica con ascolti incredibili.

Mara Venier, quindi, ha deciso che continuerà a lavorare fino a quando il pubblico vorrà sopportarla e supportarla così come fa da ormai tantissimi anni. C’è però una cosa su cui la conduttrice veneta è ferma e irremovibile: il suo no è secco e deciso e la motivazione è seria. Non ne vuole sapere, decisione storica.

Mara Venier non cede, non lo farà

La conduttrice di Domenica In si è lasciata andare a una lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato della propria esperienza lavorativa al timone dello show di Rai1. Mara Venier, infatti, si appresta a condurre anche la prossima edizione, quella del 2022/2023: a partire dal 16 settembre riempirà la domenica di Rai1. “È stato tutto troppo“, ha rivelato. “Troppo bello. Devo dire che mai come quest’anno è andata bene” ha detto, a proposito di Domenica In.

La conduttrice, infatti, ha poi ricordato i numerosi momenti emozionanti vissuti durante la trasmissione. Con Jovanotti e Renato Zero si è divertita un mondo, ma è con Renzo Arbore nella versione serale che si è emozionata davvero. “Non è andato da nessuna parte per due anni per colpa della pandemia, aveva paura. Ma per me ha superato questo scoglio: è stato un atto d’amore“ ha detto. L’intervista si è poi focalizzata sul futuro, sulla pensione e sugli ipotetici progetti.

Sebbene non abbia niente contro il riposo, ad oggi Mara Venier ammette di avere ancora voglia di divertirsi e di lavorare. C’è però una cosa che non ha mai fatto e che non farebbe mai, per niente al mondo: Sanremo. “Fossi matta” dice, quando l’intervistatore glielo propone. “Non sono una da Sanremo: a me piace stare seduta, chiacchierare. Lì con tutti gli occhi puntati addosso mi verrebbe un’ansia incredibile!“.

Sembra quindi che non vedremo mai la conduttrice veneta sul palco dell’Ariston. Come per la pensione, che qualche anno fa aveva annunciato per poi cambiare idea, chissà che anche per Sanremo Mara Venier improvvisamente cambi opinione: non ci resta che attendere.

