Luxury birthday party in Milan for Vesna Zarkov

Un party decisamente speciale quello di Lunedì 11 Luglio, nella prestigiosa terrazza The Roof a Milano, per il compleanno di Vesna Zarkov. Una business woman dall’animo nobile e solare, che in questo caso ha scelto di festeggiare con gli amici più intimi e privilegiati.

Una cena a lume di candele nella terrazza The Roof, uno scenario ed un’atmosfera idilliaca incorniciata nel cuore di Milano. Una serata magica, dove tutto era perfetto, cena a lume di candela, musica di sottofondo e una vista panoramica dalle mille e una notte per una Milano scenografica.

Vesna Zarkov, splendida più che mai, per l’occasione ha indossato un abito a sirena, ha brindato all’amicizia e ai valori sempre più unici e rari riservando per il finale una Torta decisamente glamour o meglio in Rolex.

Conclude Vesna:

“Il tempo mi fa capire quanto sia importante indossare i sorrisi, sorridere costa meno dell’energia elettrica e fa più luce.”