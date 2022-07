Lorella Cuccarini, grande preoccupazione | “Quando l’ascoltiamo?”: allieva fuori dai giochi, carriera in pericolo

Problemi in vista per un’allieva di Lorella Cuccarini. Il pubblico ormai se n’è accorto, c’è qualcosa che non va: è a rischio

Lorella Cuccarini è entrata nel mondo di Amici di Maria de Filippi nel corso dell’edizione 2020/2021. In quell’anno, infatti, ha ricoperto il ruolo di coach di danza a fianco di Veronica Peparini ed Alessandra Celentano. L’anno successivo, però, Arisa ha lasciato il posto di coach di canto per andare a Ballando con le Stelle e, per questo motivo, Maria ha chiesto alla Cuccarini se volesse ricoprirlo lei: la risposta è stata un sì.

Durante l’ultima edizione andata in onda, quindi, la showgirl ha seduto di fianco a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La sua squadra si è distinta fin da subito per avere al proprio interno alcuni elementi fortissimi, due dei quali sono arrivati in finale. Nelle ultime settimane, però, per una sua allieva le cose non si stanno mettendo bene: i fan sono preoccupati.

Lorella Cuccarini, finalista in crisi

Una delle concorrenti che più hanno sconvolto i telespettatori, i giudici e gli insegnanti è stata sicuramente Sissi. La cantante è entrata ad Amici21 durante una delle puntate pomeridiane, più o meno a metà percorso. Se, all’inizio, le sue doti vocali non erano ancora emerse nella loro totalità, durante il serale la cantante ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Alcune sue interpretazioni, infatti, sono rimaste nella storia dell’edizione.

Sissi, nome d’arte di Silvia Cesana, non è nuova al mondo dei talent show. Nel 2019, infatti, ha partecipato come concorrente a X-Factor 13, dove però non è riuscita a sfondare e a mostrarsi davvero in tutto e per tutto. Ecco un video di una sua esibizione sul palco di X-Factor:

Ecco Sissi, anche lei arriva da X FACTOR, la nuova allieva voluta dalla produzione: con quale proff. andrà secondo voi?#Amici21 #AmiciSpoiler @xf pic.twitter.com/BDZUeSsB7v — AMICI NEWS (@amicii_news) October 27, 2021

Per rilanciarsi, quindi, ha deciso di provare con Amici21 e, questa volta, la situazione è decisamente migliorata in suo favore. I suoi singoli hanno infatti conquistato moltissimi ascoltatori e, nonostante non abbia vinto, per lei c’erano tutti i presupposti per un futuro radioso. Nelle ultime settimane, però, Sissi si è vista molto di meno rispetto ai suoi colleghi di talent, soprattutto negli eventi musicali come Battiti Live. La cantante, infatti, non ci sarà neanche al Tim Summer Hits di giovedì 14 luglio. La notizia ha lasciato sbigottiti i fan:

Ma Sissi quando l’ascoltiamo? Alle radio non si sente ai concerti la fanno uscire (se c’è) alle 2 di notte… — mary maya (@myall_mary) July 13, 2022

Problemi per la pupilla di Lorella Cuccarini? Chissà se la cantante riuscirà a trovare la propria strada.

The post Lorella Cuccarini, grande preoccupazione | “Quando l’ascoltiamo?”: allieva fuori dai giochi, carriera in pericolo appeared first on Ck12 Giornale.