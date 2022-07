L’aeroporto di Heathrow ha chiesto alle compagnie aeree di non vendere più biglietti per ridurre i disagi

L’aeroporto londinese di Heathrow ha comunicato alle compagnie aeree di smettere di vendere biglietti quest’estate per mantenere il numero di passeggeri a livelli gestibili. Lo ha annunciato l’ad John Holland-Kaye, mentre l’intero settore lotta contro ritardi, interruzioni e cancellazioni in un contesto di ripresa dei viaggi e di carenza di personale.

Aspetti principali

Heathrow limiterà il numero di passeggeri giornalieri in partenza a 100mila tra il 12 luglio e l’11 settembre per ridurre al minimo i disagi, come ha dichiarato Holland-Kaye .

. Al di là di tale numero, il servizio è sceso a un livello inaccettabile per i viaggiatori, ha aggiunto, sottolineando le recenti cancellazioni dell’ultimo minuto, i bagagli che non viaggiano con i passeggeri e i lunghi tempi di coda.

Secondo gli ultimi dati del 2018, circa 110mila passeggeri hanno lasciato Heathrow ogni giorno. Questi numeri, così come i livelli del personale, sarebbero crollati dall’inizio della pandemia nel 2020.

Nonostante i profondi tagli all’aeroporto, le ultime previsioni indicano che le compagnie aeree prevedono di far partire da Heathrow un totale di 104mila passeggeri al giorno , ha dichiarato Holland-Kaye, anche se al momento sono stati venduti solo 1.500 di questi posti.

, ha dichiarato Holland-Kaye, anche se al momento sono stati venduti solo 1.500 di questi posti. Holland-Kaye ha dichiarato che l’aeroporto sta chiedendo alle compagnie aeree di interrompere la vendita di altri biglietti estivi per mantenere il numero di passeggeri il più vicino possibile al limite di 100mila, al fine di “limitare l’impatto sui passeggeri”.

Holland-Kaye ha riconosciuto che il tetto massimo comporterà inevitabilmente lo spostamento di alcuni viaggi a un altro giorno, a un altro aeroporto o la cancellazione totale, ma ha affermato che il limite è inteso a “proteggere i voli per la grande maggioranza dei passeggeri”.

Il fatto sorprendente

Prima della pandemia, Heathrow era regolarmente in cima alle classifiche come uno degli aeroporti più trafficati al mondo e il più trafficato in Europa. Ha mantenuto la sua posizione di vertice durante i primi giorni della pandemia, ma da allora è scivolato in basso nella classifica. L’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi è ora il più trafficato del continente europeo.

Sullo sfondo

L’industria dei viaggi e del turismo, in particolare quella aerea, è stata una delle più colpite durante la pandemia di covid-19, con il blocco dei viaggi internazionali e nazionali. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il crollo del solo turismo internazionale potrebbe essere costato all’economia globale più di 4mila miliardi di dollari nel 2020 e 2021. Mentre un numero crescente di Paesi elimina le restrizioni e il numero di passeggeri riprende a salire, gli aeroporti di tutto il mondo sono stati sommersi dal caos tra ritardi dei voli, cancellazioni e problemi con i bagagli.

Sebbene gli aeroporti americani non siano sfuggiti a questa situazione, l’Europa è stata particolarmente colpita, con un numero di cancellazioni più che doppio. Le compagnie aeree e gli aeroporti, molti dei quali hanno tagliato il numero dei dipendenti durante la pandemia, hanno in gran parte incolpato i livelli di personale e l’incapacità di assumere per l’interruzione del servizio, anche se il maltempo e la carenza di dipendenti dovuta a Covid-19, soprattutto tra le compagnie aeree che hanno abbandonato i dispositivi di protezione, hanno contribuito.

In cifre

22mila. Questo è il numero di ritardi dei voli in tutto il mondo lunedì, secondo i dati di FlightAware. I dati indicano che l’Europa è stata colpita da numerosi ritardi, con oltre la metà dei voli in partenza da Gatwick a Londra e altri ritardi da Francoforte (41%), Heathrow (36%) Spalato, Croazia (35%) e Amsterdam Schiphol (31%). Le compagnie aeree europee particolarmente colpite dai ritardi sono Air France (53%), easyJet (44%), Lufthansa (42%) e British Airways (37%). Ci sono state anche più di 2.100 cancellazioni in tutto il mondo, con numerosi aeroporti cinesi che hanno cancellato percentuali a due cifre dei loro voli. Lo Shanghai Hongqiao International, uno degli aeroporti più trafficati al mondo, ha cancellato quasi un quarto dei suoi voli.

A cosa guardare

La domanda in mezzo alla spirale dei costi. Mercoledì le principali compagnie aeree statunitensi comunicheranno gli utili trimestrali. Secondo la Reuters, si prevede che questi saranno gli utili più consistenti dall’inizio della pandemia. Secondo gli analisti, l’aumento dei costi del carburante, l’impennata dell’inflazione e la possibile recessione che si profila all’orizzonte potrebbero frenare la spesa nella seconda metà dell’anno.

L’articolo L’aeroporto di Heathrow ha chiesto alle compagnie aeree di non vendere più biglietti per ridurre i disagi è tratto da Forbes Italia.