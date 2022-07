“La sintesi perfetta: cos’è Mario Draghi”, la Maglie demolisce il premier con una frase

No, a Maria Giovanna Maglie il premier Mario Draghi e il suo governo non sono mai piaciuti. Mai. E lo ha sempre detto e scritto, con tutta la schiettezza che la contraddistingue, anche picchiando durissimo. E ora, nella serata di mercoledì 13 luglio, ecco che il governo Draghi potrebbe essere arrivato al suo epilogo, con lo strappo del M5s e di Giuseppe Conte.

Ed ecco che così la Maglie, pur senza riferimenti alla possibile crisi di governo, si scatena contro il premier e l’esecutivo. Lo fa su Twitter, con un cinguettio pubblicato poco dopo le 19.

La giornalista riprende e commenta il tweet di un altro utente, Paglia Giovanni, il quale commenta: “In Germania con 9 € al mese quest’estate viaggi su tutti i mezzi pubblici: fa bene al turismo, all’ambiente e alle tasche dei cittadini. In Spagna treni gratis almeno fino a dicembre, per aiutare i pendolari e gli studenti. In Italia l’appello ad abbassare i condizionatori“.

Insomma, l’utente cita tre recenti esempi, l’ultimo dei quali è il controverso e ormai celebre appello del premier. Così la Maglie di suo ci aggiunge: “Una sintesi perfetta per capire che cos’è il governo Draghi“. E chi ha orecchie per intendere, intenda…