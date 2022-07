La riconoscete? Questa foto sta facendo impazzire tutti | Guarda

Elisabetta Canalis spiazza tutti ancora una volta. Con una foto pubblicata su Instagram, la showgirl mostra tutte le sue grazie in questa estate rovente. La Canalis sta trascorrendo le sue vacanze tra l’Italia e Ibiza e delizia i suoi fan con alcuni scatti in costume sui suoi profili social. L’estate dell’ex velina che ora vive a Los Angeles trascorre tra una una capatina in Italia, tra Sardegna e Liguria e qualche tappa milanese.

Ma tra un servizio fotografico di lavoro e una pausa vacanziera in Spagna a Ibiza, eccola con la grazia delle sue curve apparire su Instagram. Insieme alla Canalis ci sono tutti i suoi affetti più vicini. Micaela che la segue dagli Stati Uniti, ma anche Niky che l’ha raggiunta dall’Italia e le amiche di sempre con cui condivide questo momento di relax in Spagna. Con la Canalis c’è anche il marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eva che si diverte a giocare nell’acqua insieme alla mamma.

La Canalis intanto si gode il relax tra il buon cibo, le amiche di una vita e qualche scatto che di fatto fa perdere la testa in questa calda estate ai suoi fan. Un costume sgambato sottolinea le sue forme e mostra il suo fondoschiena.