la-prima-foto-della-fuga-di-ilary.-il-dettaglio-che-rivela-tutto

Ilary Blasi ha deciso di allontanarsi. La conduttrice ha infatti preso un volo per la Tnazania insieme ai suoi figli per sfuggire alle roventi polemiche e alle velenose indiscrezioni su cosa possa esserci dietro la sua separazione con Francesco Totti. Insieme a Cristian, Chanel e Isabel, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto concedersi un momento di relax dopo la centrifuga del gossip in cui è precipitata la sua famiglia. Una fuga programmata nei minimi dettagli per essere lontano nel momento più duro, ovvero quando la coppia sarebbe stata esposta al fuoco incrociato dei settimanali gossip. Intanto domani su Chi ci saranno le foto di Francesco Totti insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Ilary sarà lontano quando tutti vedranno quelle foto.

La sua vacanza prevede il soggiorno in un resort extra lusso, una safari e il telefono rigorosamente spento. Un modo per stare lontano non solo dall’Italia ma soprattutto da quel marito con cui ha condiviso 20 anni della sua vita e con cui ha avuto tre figli.

Adesso Totti e la Blasi sono lontanissimi e nelle prime foto postate dalla showgirl in Africa appare evidente la mancanza di Francesco abituato in passato a comparire quasi sempre nelle foto delle vacanze. E nelle foto postate la Blasi appare stranamente rilassata, quasi sollevata. E in tanti hanno notato anche quei dettagli sul look che rivelano la chiusura di un capitolo e l’apertura di uno nuovo.