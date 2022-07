Giucas Casella, racconto da brividi | “È uscito il sangue”: è successo proprio davanti a lei

Un noto volto dello spettacolo ha raccontato una grave vicenda successa a Giucas Casella. La situazione era al limite

Se nella casa del GF VIP si è fatto conoscere soprattutto dai più giovani, che lo relegavano a un’epoca sicuramente passata, in realtà Giucas Casella è un veterano della televisione. I più grandi l’hanno sicuramente conosciuto come illusionista e mago, anche se oggi è in realtà un “tuttofare” della tv.

Nelle ultime ore, un noto volto della musica e dello spettacolo italiani ha raccontato un episodio molto delicato, su Giucas Casella. Lo spiacevole evento è successo proprio davanti a lei, non ha potuto fare a meno di vedere: ecco cos’è successo.

Giucas Casella, imprevisto durante un numero

La carriera di Giucas Casella nasce grazie ai suoi numeri di illusionismo e di magia, che propone in televisione fin dalle sue prime apparizioni. Il suo debutto, infatti, avviene nel 1979: sono questi gli anni in cui sosteneva di riuscire a bloccare le mani incrociate sulla testa dei presenti. Per suggestionare ancora di più i telespettatori, invitava poi tutti coloro che lo guadavano da casa a non replicare la cosa, poiché pericolosissima.

Il suo personaggio, quindi, nasce grazie a questa passione. Il suo numero più famoso in questo senso è quello dell’ipnosi, che solitamente Giucas Casella ha rivolto a personaggi famosi presenti con lui in studio. Nel corso degli anni, poi, il suo personaggio cambia un po’ stile e di conseguenza cambia anche il tipo di ruolo. Nel 2004, infatti, partecipa per la prima volta a un reality show: Il Ristorante, con Antonella Clerici. Replica l’esperienza nel 2008 andando all’Isola dei Famosi, abbandonandola poi per un malore.

L’ultimo reality in cui ha partecipato è il GF VIP, nella sua ultima edizione con Alfonso Signorini. A parlare di lui, nel corso di un’intervista al settimanale Chi, è proprio colei la quale andrà a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione: Orietta Berti. La nota lirica, infatti, ha ammesso di aver avuto una particolare simpatia per Giucas, durante l’edizione vinta da Jessica Selassié.

La cantante, infatti, conosce il personaggio da moltissimi anni, già da quando faceva il mago. Orietta Berti ha infatti raccontato un episodio che ancora oggi la fa ridere. “Faceva uno spettacolo dove si infilava degli spilloni e non sanguinava“, ha detto. “Poi, una sera, ne ha messo uno sbagliato, è uscito il sangue ed è svenuto!“. Il marito di Orietta Berti, quindi, l’ha preso in braccio e l’ha portato in ospedale: brutto evento per lui, che però in Orietta ha suscitato una risata. “Mi faceva ridere un mago che sviene per un suo trucco!“.

