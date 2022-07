“Già impegnata nelle riprese”: Mediaset nasconde un segreto, le showgirl ha detto sì

Un’anticipazione incredibile ha svelato un colpo da novanta che Mediaset avrebbe pronto per l’anno prossimo. È tutto vero

Come per Rai, anche Mediaset ha avuto un mese di giugno molto intenso. Il periodo è infatti quello della programmazione dei palinsesti dell’anno successivo: bisogna capire cosa tenere, cosa rilanciare e cosa, invece, accantonare. I dirigenti e i conduttori si trovano quindi a vivere un periodo di attese, nella speranza della riconferma e nell’augurio di nuova linfa vitale alla rete.

Ai primi di luglio, poi, è stato finalmente annunciato il palinsesto televisivo dell’anno successivo. Nelle ultime ore, però, è emerso uno spoiler che fa intendere che Mediaset non abbia svelato proprio tutti i dettagli. Un nome è stato infatti associato a un noto programma della rete: l’accordo sembra già pronto e le riprese sono già in atto. Ecco di chi si tratta.

Mediaset, la showgirl sbarca a “Back to school”

Una delle novità del palinsesto televisivo Mediaset 2021/2022 è stato “Back to School”. Condotto da Nicola Savino, prevedeva che diversi VIP tornassero tra i banchi di scuola. Di giorno seguivano le lezioni fatte dai professori, un gruppo di bambini e adolescenti molto preparato. In puntata, poi, si sottoponevano alle verifiche e agli esami dei veri e propri professori, con tanto di banco e lavagna in mezzo allo studio.

