Gastrite | Smetti subito di bere quest’acqua: è pericolosa

Nel caso di gastrite e di problemi legati allo stomaco, c’è un’acqua che può peggiorare le sensazioni e il dolore. Cambiate subito abitudine

La gastrite è un disturbo dello stomaco molto diffuso nella popolazione. Si presenta con un fastidioso bruciore difficile da arginare e, spesso e volentieri, si cronicizza in un’alta sensibilità a cibi ricchi di condimenti o particolarmente pesanti. Chi soffre di gastrite conosce molto bene quali sono gli alimenti da evitare, che non sono per tutti gli stessi: ognuno trova la propria strada per convivere con questo disturbo.

Sebbene ci siano terapie farmacologiche, in realtà il maggiore impatto sulla gastrite l’ha lo stile di vita e di alimentazione. Oltre ai soliti consigli, però, ce n’è uno spesso ignorato e preso sottogamba: se soffrite di gastrite, smettete immediatamente di bere questa tipologia di acqua.

Gastrite: cambia immediatamente questa abitudine

Uno degli alimenti che più assumiamo, nel corso della giornata e della nostra vita, è sicuramente l’acqua. Ne beviamo così tanta che sarebbe scorretto non pensare alla sua qualità e, soprattutto, all’impatto che la stessa ha sulla nostra salute. Nonostante a molti le diverse marche di acqua sembrino tutte uguali, in realtà ci sono sostanziali differenze in termini di gusto e leggerezza.

In particolar modo, una grande differenza sta nella tipologia di trattamento. Se l’acqua naturale viene trattata con l’anidride carbonica, infatti, si ottiene l’acqua frizzante: per molti è imbevibile ma, per chi la apprezza, diventa del tutto insostituibile. La sua capacità di idratazione è la stessa dell’acqua naturale, così come il suo effetto dissetante. L’acqua frizzante, però, può essere dannosa per i denti: l’anidride carbonica, infatti, potrebbe attaccare lo smalto. Per questo motivo, si consiglia di berla con una cannuccia se la si consuma durante i pasti.

Questa tipologia di acqua è inoltre pericolosa anche per chi soffre di gastrite e reflusso. L’acqua frizzante stimola infatti la secrezione di succhi gastrici, i quali possono peggiorare le già dolorose sensazioni di chi soffre di problemi a livello dello stomaco. Sebbene ad alcuni dia la sensazione di una facilitazione della digestione, in realtà secondo gli esperti si tratta solo di un illusione o di una sensazione passeggera. Massima attenzione, quindi, alla scelta dell’acqua in caso di problemi a livello dello stomaco.

Se in sé e per sé l’acqua frizzante ha lo stesso potere idratante e dissetante di quella naturale, in alcuni casi è bene limitarne l’uso al fine di non peggiorare patologie già invadenti.

