“Aitante e muscoloso”. Ilary, corna a Totti? Ecco chi è il (vero) motivo della separazione

Francesco Toțti e Ilary Blasi si sono lasciati dopo 20 anni. Nessun comunicato congiunto, segno che la situazione non è propriamente delle migliori: la prima a parlare all’Ansa è stata la conduttrice di Mediaset, seguita dopo pochi minuti dall’ex calciatore della Roma. Non è chiaro quale sia stato il motivo che ha scatenato la crisi e portato alla rottura, della quale si parlava già lo scorso febbraio.

Allora i diretti interessati avevano smentito per proteggere i loro tre figli, ma alla lunga sono dovuti uscire allo scoperto, anche perché il settimanale Chi sta per pubblicare delle foto esclusive di Totti che in piena notte entra ed esce dalla casa di Noemi Bocchi, sua nuova fiamma. Non sarebbe però stato il capitano il primo a tradire: secondo la ricostruzione di Chi, non è stata Noemi a far precipitare il matrimonio, ma un “aitante e muscoloso ragazzo” che Ilary avrebbe iniziato a frequentare a Milano. Totti l’avrebbe scoperta tramite dei messaggi non cancellati sul telefono: quello sarebbe stato l’inizio della fine.

Un episodio che spiega la frase sibillina di un caro amico di Totti, che provava a dare una spiegazione sulla crisi: “Ha capito chi è lei”. Di certo i diretti interessati non diranno nulla a riguardo, con la Blasi che si è già chiusa nel silenzio stampa: “Il percorso della separazione rimarrà un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”.