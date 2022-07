Test quiz | Tante mani ma una non c’entra nulla: sai trovarla in 3 secondi?

Prova in 3 secondi a risolvere questo test quiz ma attenzione dovrai scoprire qual è la mano che non c’entra nulla e perché.

Se ti reputi un asso negli test quiz, sei nel posto giusto. Ecco un esempio per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo.

risolvere giochetti e indovinelli è un ottimo modo per passare il proprio tempo libero divertendosi. È arrivato il momento anche per te di provarci! Magari sei già in vacanza e hai bisogno solo di svagarti per qualche minuto senza appesantire troppo la mente.

Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o escamotage mentali. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i test di logica sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare veri rompicapo.

È importante tenersi allenati e lo si può fare anche con spensieratezza ed allegria senza per forza studiare su libroni ore ed ore. Sei pronto per cominciare? Osserva bene la figura in alto e concentrati. Una delle quattro mani non c’entra nulla con le altre, sai dire in 3 secondi qual è e perché? Provaci subito!

La soluzione del Test Quiz delle mani

In questo test quiz avresti dovuto ragionare per logica e se hai risolto in 3 secondi significa che hai azzeccato subito la chiave corretta che ti ha portato alla soluzione.

Spesso ci concentriamo su dettagli che in realtà non c’entrano nulla. Anche in questo caso c’era infatti una trappola: ogni mano indicava un numero pari o dispari con le dita, ma non aveva alcun significato nella risoluzione del test!

La soluzione in effetti era molto più semplice: la mano che non c’entra nulla con le altre è la numero 4, semplicemente perché è l’unica sinistra. Hai indovinato? Allora non ti sei fatto ingannare dalle apparenze e hai ragionato in modo semplice ed intuitivo. Complimenti!

Se invece non hai trovato la soluzione in 3 secondi, forse un po’ di tempo in più ti avrebbe fatto comodo. Potrai continuare ad allenarti con altri indovinelli.

