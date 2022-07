stefano-de-martino,-“un-azzardo-esagerato”:-le-cose-si-mettono-male

Problemi in vista per Stefano de Martino. La scelta è stata azzardata e le conseguenze non tarderanno ad arrivare

È stato scelto come uno dei volti della rivoluzione di Rai2, Stefano De Martino. Nato come ballerino di Amici di Maria de Filippi, prima concorrente e poi professionista, negli anni ha scoperto la sua vera missione: fare il conduttore. Come da lui stesso ammesso, ben presto ha capito che nella danza non avrebbe mai fatto la differenza, cosa che invece si sentiva che sarebbe successa nel mondo della presentazione televisiva.

Stefano De Martino si è quindi lanciato con successo e Rai2, di anno in anno, gli ha dato sempre più spazio. Nelle ultime ore, dopo qualche giorno dalla presentazione dei palinsesti Rai 2023, si è però rivelata una realtà molto amara, con cui sarà costretto a fare i conti.

Stefano de Martino, la scelta non è delle migliori

La sua prima esperienza come conduttore l’ha vissuta proprio ad Amici. Con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia, altri due ballerini professionisti della scuola di Maria de Filippi, ha infatti condotto il day-time, l’appuntamento quotidiano con i ragazzi. Proprio in quell’occasione, quindi, Stefano ha potuto prendere consapevolezza del significato del lavoro del conduttore e, soprattutto, della sua importanza.

Dopo diversi anni al timone del daytime pomeridiano, Stefano De Martino ha quindi abbandonato gli ambienti Mediaset per sbarcare in Rai, dove si è lanciato sul secondo canale con gli show di intrattenimento. Uno dei suoi programmi più di successo è “Stasera Tutto è Possibile“, una trasmissione in cui personaggi famosi della musica, del cinema e dello spettacolo devono mettersi in gioco in diverse prove.

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai del 2023, ampio spazio è stato dato al conduttore napoletano. L’anno prossimo, infatti, proseguirà con gli show già noti, come “Stasera Tutto è Possibile” e “Bar Stella“. Per lui, però, è arrivata anche una novità: “Sing sing sing”, uno show ispirato a uno americano molto famoso. Secondo alcune indiscrezioni, la Rai avrebbe pensato di collocare questo appuntamento al lunedì sera. La scelta non sta però piacendo ai fan, poiché sempre al lunedì su Canale5 c’è un avversario temutissimo: il Grande Fratello VIP.

Tranne la Marcuzzi che andrà di martedì, le principali novità di Rai 2 (Maionchi con #NudiPerLaVita, De Martino con #SingSingSing, Drag con #NonSonoUnaSignora) sono piazzate tutte al lunedì contro fiction e GF Vip. Non sarà un azzardo esagerato? — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) July 11, 2022

Insomma, Rai2 sembra aver molta fiducia in Stefano de Martino e nel suo nuovo show. Sebbene i fan credono fortemente nel suo talento, l’avversario è decisamente forte e la sfida, secondo alcuni, sembra già persa in partenza.

