Oroscopo Branko del 13 luglio: le stelle di questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarai una fonte di ispirazione per tutti coloro che sanno ascoltarti e apprezzarti. Riceverai un riconoscimento nella tua area di lavoro e se provi un po’ otterrai un aumento. Il personale è enfatizzato. Raggiungerai accordi con il tuo partner che saranno estremamente soddisfacenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – I giorni passano e l’incertezza regna nella tua vita. È tempo di porre fine a quella situazione in cui ti trovi coinvolto e che non è di tuo gradimento. Trova i mezzi necessari per rimanere a galla, puoi, Toro. La tua natura forte e determinata sarà quella che ti mostrerà la strada per il successo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ora puoi guidarti meglio in quello che vuoi fare. Una persona del segno di fuoco (Ariete, Leone o Sagittario) ti porterà fortuna. Le stelle ti danno il coraggio di finire l’incompiuto nella tua vita. Presta attenzione ai tuoi sogni poiché riveleranno messaggi importanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Guardati intorno e conta le benedizioni che la vita ti ha dato. Ciò che consideri sfortuna o brutto momento non è stato davvero. Alla fine, tutto in questa vita ha un senso. Tutte quelle lezioni ti hanno arricchito come essere umano, ti hanno reso unico, diverso.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non incolpare nessuno per i tuoi problemi. Dai valore alle tue esperienze sia nel bene che nel male. Sii persistente e ripeti ciò che vuoi affermativamente per realizzarlo. Non mollare mai quando vuoi ottenere qualcosa nella vita. Pianifica te stesso per il meglio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cerca quegli spazi, luoghi e persone che ti danno pace e tranquillità. Il tuo tempo per portare i problemi degli altri è finito. Costruisci il tuo paradiso di amore e pace. Questo dovrebbe essere uno spazio in cui puoi rilassarti ascoltando musica, pregando, cantando o scrivendo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La fortuna è con te oggi. Investi in giochi o scommesse ma senza strafare, senza andare agli estremi perché potresti perdere ciò che hai già vinto. Gioca per divertimento senza perdere di vista il valore del denaro e quanto costa vincerlo. Sii responsabile con te stesso e con coloro che ami.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Apriti a nuove esperienze. Esci da tutto ciò che ti ferisce o ti rallenta nella vita. Abbiate il coraggio di fare qualcosa che vi porti fuori dalla routine quotidiana. Sperimenta un hobby salutare, come cantare, dipingere o ballare. È possibile che tu scopra qualche talento dormiente che puoi sviluppare con successo.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Qualcosa di nuovo entra nella tua vita, qualcosa va o finisce. Questo è il ciclo della vita. Siamo in continua trasformazione o evoluzione. Scorri, osserva, impara e dai amore. Sei un essere di luce, sei energia divina, energia cosmica. Tutto vive in te. Cerca dentro di te quei segreti, quella divinità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ora oserai andare oltre ogni convenzionale e arretrato convenzionalismo. Ora sarai un ambasciatore di tutto ciò che è nuovo o di tutto ciò che è fuori dall’ordinario. Molti saranno quelli che ti sorprenderanno con questo nuovo atteggiamento in te. Ora ti concedi il lusso di fare quello che vuoi e che fa per te.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Le tue attività sociali aumenteranno con l’avvicinarsi del fine settimana. A poco a poco la tua cerchia di amici è cresciuta e questa volta ci sono quelli che ti hanno mostrato che saranno con te nel bene e nel male.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sii te stesso e non ciò che gli altri vogliono o vogliono che tu sia. Non imitare o copiare nessuno. Sii orgoglioso di essere quello che sei, unico. Coltiva il tuo lato spirituale e non permettere agli esseri negativi di offuscare la tua felicità con il loro modo negativo di vedere la vita.

