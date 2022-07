Oroscopo Barbanera di mercoledì 13 luglio: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di mercoledì 13 luglio: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Frenati dal transito della Luna in Capricorno, potreste dovervi scontrare con un’opinione diversa dalla vostra. Non per questo cambierete idea.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potete prendervi al risveglio qualche bella rivincita nei confronti dei vostri avversari, grazie al trigono lunare con Marte. Avete grinta da vendere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Anche se non siete troppo in vena di romanticherie, un po’ di gentilezza non guasta, specialmente se una richiesta vi viene fatta “per piacere”.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la Luna nel testardo Capricorno, faticherete non poco nel preparare la vostra festa di compleanno. “Chi fa da sé fa per tre”, ma che sfacchinata!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non vi complicate troppo la vita con problemi che non esistono, e sfruttate la tecnologia a disposizione laddove può rendere le cose più facili.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Pratici e realisti, con l’astro notturno nel concreto Capricorno, evitate perifrasi o giri di parole per andare dritti al nocciolo della questione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non brillate molto e la vostra verve è piuttosto spenta. Colpa della disarmonia lunare o di una piccola distrazione in cui non volevate incappare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se avete la possibilità di prendervi qualche giorno di vacanza, ritempratevi con lunghe passeggiate fra i boschi, immersi nella pace della natura.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Vivrete momenti alterni, in cui il senso pratico potrebbe in più di un’occasione venir meno. Niente di preoccupante, però, dato che saprete rimediare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In questo momento beneficiate di un’ottima intraprendenza, grazie alla visita della Luna in casa vostra e al trigono disegnato con Marte nel costante Toro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Per merito del parsimonioso sestile lunare mattutino con Saturno, avete risparmiato qualcosa da investire, o in un bel viaggio o in un nuovo elettrodomestico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La quadratura della Luna a Nettuno non vi ha permesso stamattina di trovare la giusta condizione. Vi rifarete con il passaggio del nostro satellite in Capricorno.

