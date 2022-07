Innovazione e qualità: così la serie Samsung Galaxy Tab S8 garantisce un’esperienza esclusiva

“Less is more” il concetto reso celebre dall’architetto tedesco Mies van der Rohe si lega perfettamente alla nuova serie Galaxy Tab S8 firmati da Samsung Electronics, che comprende nell’ordine Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra.

La frase di Mies van der Rohe prende sostanza quando si parla della nuova generazione di tablet che si candida ad offrire un’esperienza completa: dallo stile di vita always-on, diventato così popolare negli ultimi anni, alla modalità video-first, con l’infinita offerta dei contenuti in streaming, senza trascurare il rutilante comparto dei videogiochi.

“Nella nostra vita digitale i video fanno la parte del leone, sia nelle nostre riunioni online sia nell’intrattenimento. Per questo abbiamo offerto ai nostri utenti dei tablet dallo schermo importante e dalla massima portabilità” afferma TM Roth, president & head of MX Business di Samsung Electronics. Si parla di uno schermo Super Amoled da 14,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che per video, videocall e videogames sono una vera manna.

La partnership tra Samsung e Clip Studio Paint

Nel suo essere moderno Galaxy Tab S8 non dimentica i gesti umani del passato. Tab S8 Ultra e Tab S8+ sono infatti arricchiti da una nuova e perfezionata S Pen che permette di scrivere, disegnare, progettare con un semplice movimento. Al gesto umano e alle sua capacità si aggiunge un algoritmo dedicato di previsione, che offre una latenza bassissima e la modalità di scrittura si avvicina a quella della carta.

Uno dei punti di forza di Samsung Electronics è rappresentato dalle partnership. E grazie a quella esclusiva con Clip Studio Paint, società di software e grafica giapponese con cui vengono realizzati anche stupendi cartoni animati e illustrazioni, il tablet diventa una tavolozza di colori digitali con l’S Pen che svolge il ruolo di un pennello. Per avere uno schermo più ampio il lavoro degli ingegneri della Samsung si è spinto in nuovi territori con una cornice in alluminio Armor, una lega molto speciale, il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto al Galaxy Tab S7.

Video in 4K

La nuova passione di milioni di utenti è certamente quella dei video che spesso finiscono sui social media, da Facebook fino a Tik Tok, per questo i Galaxy Tab S8 hanno una capacità di registrazione in 4K, quattro volte l’alta definizione. Il Galaxy Tab S8 si trasforma in uno strumento di lavoro quotidiano per nuove figure professionali emergenti: content creator e streamer, che hanno la possibilità di registrare tutorial online o recensioni di prodotti.

Parliamo di strumenti come Selfie Video personalizzabili e ora integrati in Samsung Screen Recorder. E con uno strumento di editing come Luma Fusion, in arrivo sulla famiglia di tablet, sarà possibile l’utilizzo di Galaxy Tab S8 e S Pen per realizzare modifiche di precisione ai video 4K.

L’articolo Innovazione e qualità: così la serie Samsung Galaxy Tab S8 garantisce un’esperienza esclusiva è tratto da Forbes Italia.