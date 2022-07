“avevo-4-anni…”.-lorella-cuccarini,-l’incidente-che-le-ha-segnato-la-vita

Lorella Cuccarini riavvolge il nastro. E racconta quello che ha vissuto in questi ultimi anni: un vero e proprio trauma. La ballerina, volto di punta di Amici da qualche anno, si racconta a Tv sorrisi e canzoni, e spiega perchè teme l’acqua . “A causa di un trauma. Da bambina, avrò avuto 4 anni, giocavo con un canottino vicino a riva con i miei fratelli e cugini. A un certo punto il gonfiabile si è rigirato e io sono rimasta sotto, annaspando perché non riuscivo a venire fuori. Poi mi hanno aiutato ma da allora è nata la paura”, dice.

Soltanto grazie a suo marito, Silvio Testi, ha vinto la paura del mare imparando a nuotare al largo. “Ho una buona capacità di reagire di fronte alle situazioni”, continua la prof di canto di Amici – riconfermatissima. Ora ha aperto anche un canale youtube con una vera virata tecnologica. “Una volta è entrato un topo in cucina, sono salita sul tavolo e ho iniziato a urlare neanche fossi posseduta”, svela. Un racconto che fa sorridere, ma che accomuna tantissime persone del mondo dello spettacolo e non solo.

Poi Lorella Cuccarini parla di Amici come prof di canto. E dice: “Esperienza meravigliosa”. Per lei è arrivata la riconferma da parte di Maria De Filippi. “E’ bello lavorare con i ragazzi, seguirli. Alla fine è come se facessero parte della tua famiglia”, continua nel corso della chiacchierata con Tv Sorrisi e canzoni. L’appuntamento con il talent per antonomasia della televisione sta per tornare.