Amici21, la concorrente esplode | “Non potevo trattenermi”: svela cosa è successo in casetta

Rivelazione scottante per una concorrente di Amici21. Le sue parole svelano ogni retroscena, ecco cos’hanno combinato

Dentro la casetta di Amici21 i ragazzi e le ragazze che sono riusciti ad entrare nella scuola più desiderata d’Italia hanno l’opportunità di studiare, ogni giorno, con maestri eccezionali. Per la danza e per il canto, infatti, la scuola propone ai ragazzi artisti del calibro di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e tutti i professionisti: tutto è a disposizione degli studenti, che da lì devono costruire le loro carriere.

Ad Amici, però, i ragazzi entrano anche in contatto uno con l’altro, vivendo una convivenza forzata che li porta a crescere, anche umanamente. E oltre ad amicizie e litigate, spesso e volentieri nascono anche gli amori. Nelle ultime ore una concorrente ha svelato un inedito retroscena: non è riuscita a trattenersi.

Amici21, Sissi dice tutta la verità su Dario

Durante l’edizione 2021 di Amici di Maria de Filippi sono diverse le coppie che sono nate. Una delle prime è quella formata da Albe, cantante della squadra di Anna Pettinelli, e la ballerina Serena: i due si sono conosciuti tra i banchi e fin da subito hanno costruito un rapporto speciale. Oggi la coppia è ancora forte e solida, nonostante Serena abbia vinto una borsa di studio per un anno in una prestigiosa scuola di danza in USA.

Un’altra coppia, che però è già scoppiata, è quella composta da Alex e Cosmary. Il cantante ha conosciuto la ballerina a metà percorso, quando lei ha fatto il suo ingresso nella scuola. I due sono stati fisicamente insieme per poco tempo, poiché Cosmary è stata eliminata piuttosto presto e ha dovuto aspettare sino alla finale per rivederlo. Una volta fuori, però, i due si sono lasciati.

Chi sta resistendo, invece, sono anche Dario e Sissi. Il ballerino di Veronica Peparini ha conosciuto Sissi quando lei ha fatto il suo ingresso ad Amici21, più o meno a metà percorso. Nonostante la ragazza fosse fidanzata, non è riuscita a resistere. Durante un’intervista rilasciata a Verissimo, ha rivelato: “Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo, è dolce“.

Ciò che l’ha travolta è quindi un sentimento impossibile da nascondere o da ignorare. La sua purezza, però, è evidenziata dal fatto che ancora oggi i due sono una coppia, felice ed innamorata: chissà dove li porterà il vento.

