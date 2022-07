All’evento “Vacanze Romane” Fabiana Gabellini presenta la Resort Capsule Collection “Amado Mio” Madrina d’eccezione Maria Monsè

Durante l’esclusivo evento “VACANZE ROMANE” FASHION, DESIGN, SPORT & LIFESTYLE, organizzato dall’agenzia di moda FD Manager, su iniziativa dell’istituto Aniene, del Sistema moda Micol Fontana e del liceo sportivo Mario Grottanelli, Fabiana Gabellini ha presentato la sua Resort capsule collection “Amado Mio”. La serata, presentata da Barbara Castellani e Antonella Salvucci con la collaborazione artistica di Michele Spanò (Hair Stylist & Make Up), è stata l’occasione per vedere sfilare le creazioni di new talents e stilisti già affermati. Madrina d’eccezione per la sfilata di Fabiana Gabellini è stata l’attrice e conduttrice televisiva Maria Monsè. La Resort capsule collection “Amado Mio” della giovane fashion designer è incentrata sul binomio black & white: una combinazione timeless e impeccabilmente chic, il cui fascino è capace di conquistare tutte le donne valorizzandone la femminilità con grande eleganza. Una duplice essenza dell’antitesi cromatica, quasi a dichiarare l’ambiguità del contemporaneo. Un connubio classico di raffinatezza innata e come affermava Madame Coco Chanel: “il nero contiene tutto, anche il bianco. Insieme sono di una bellezza assoluta, sono l’accordo perfetto”.

Il nero, simbolo di essenzialità e rigore, è il completamento ideale per far risaltare il bianco così come gli altri colori. Sulla passerella di Fabiana Gabellini sfilano creazioni Couture dall’allure contemporaneo: dagli abiti da sera e da cocktail fino al beachwear. Nessun limite è messo alla fantasia per questi due colori estremi ma in perfetto equilibrio tra loro. Total looks minimal chic che evocano atmosfere mediterranee, luoghi di vacanza glam & luxury. Le linee sono semplici, i tessuti hanno preziosi ricami fatti a mano od inserti in pizzo , non manca il voile di seta per una sensazione di estrema leggerezza. La Resort capsule collection “Amado Mio” di Fabiana Gabellini è stata l’occasione per celebrare l’inizio dell’estate con lo stile e l’originalità che sempre caratterizzano le sue creazioni rigorosamente Made in Italy.

Atelier Fabiana Gabellini Madetomeasure

Via Matteotti n. 26 – 47841 Cattolica (RN), Italy

Tel. + 39 347 9529434

http://www.fabianagabellini.com

Credits: Ph. ©Gianandrea Gambini, Models FD Manager Roma (Ilaria Marchetti-Pierpaolo Paolino-Marco Alberto Marchetti), Hair & Make-Up Michele Spanò, Fashion designer Fabiana Gabellini,

Press: Francesca Fortini, e-mail: infolareve@libero.it