alfonso-signorini,-accuse-durissime:-la-obbligava-nonostante-il-dolore

Il conduttore del GF VIP è finito al centro di una pesantissima polemica. A rivolgergliela un volto molto vicino a lui: è caos

Il conduttore del GF VIP non sta passando ore facili. Alfonso Signorini, infatti, è ormai una presenza fissa in casa Mediaset: il suo GF VIP 2021/2022 ha raggiunto numeri di share incredibili, attestandosi come uno dei più visti. Anche per questo motivo, il conduttore è stato riconfermato anche per il 2022/2023, con un’edizione che si prospetta ricca di colpi di scena.

Nelle ultime ore, però, un personaggio molto vicino a lui si è lasciato andare. Ciò che ha raccontato mette in cattiva luce sia il conduttore, sia la redazione del GF VIP: parole forti, che rivelano una realtà dura e poco comprensiva delle difficoltà. Ecco di chi si tratta e cos’è successo: è solo l’inizio.

GF VIP, Nathaly Caldonazzo svela la verità

Showgirl, attrice e ballerina, Nathaly Caldonazzo dentro la casa del GF VIP non si è di certo trattenuta. Tra le quattro mura dello show e della casa più spiata d’Italia ha mostrato tutto il proprio carattere, riscuotendo grandi apprezzamenti ma anche grandi critiche. Nelle ultime ore, la Caldonazzo è ritornata alla ribalta del gossip per aver annunciato di aver scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nathaly, con altri venti firmatari, ha infatti scritto al Presidente per richiedere una maggiore tutela per le vittime di incidente stradale. La questione la riguarda in prima persona: nel 2018, infatti, con il suo motorino ha impattato un’automobile che stava facendo inversione a U. Questo l’ha portata a dover sottoporre il proprio ginocchio a un intervento di sei ore, in seguito al quale l’articolazione non è mai più tornata come prima.

“Purtroppo i tempi delle assicurazioni sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni, la fisioterapia e la riabilitazione” ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando il calvario delle vittime di incidente. Il problema al ginocchio le ha infatti comportato uno stop lavorativo, non indifferente considerando le spese che doveva sostenere.

Durante l’intervista, poi, Nathaly Caldonazzo ha anche lanciato una frecciatina infuocata ad Alfonso Signorini. La showgirl, infatti, ha raccontato che all’interno del GF VIP “Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo”. L’accusa nei confronti del conduttore e della redazione è quindi pesante: sembra che non abbiano accuratamente preso in considerazione il problema di salute di Nathaly, ignorandolo. Ad oggi, né Alfonso Signorini né il GF VIP ha risposto a queste accuse, anche se potrebbero non farsi aspettare.

