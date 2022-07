Temporali estivi | Migliaia di euro di danni: fai subito questa cosa per proteggerti

La grandine dei temporali estivi può causare pesantissimi danni, sia estetici che funzionali ed economici. Prendi subito questo provvedimento

I cambiamenti climatici stanno avendo dure conseguenze anche sul meteo. Se, fino a qualche anno fa, le estati italiane erano caratterizzate dal sole e dal caldo, da qualche tempo son protagonisti dei mesi estivi anche i temporali devastanti. Non si tratta più, infatti, dei classici rovesci estivi: la forza che scatenano è in grado di causare danni anche ingenti a cose e persone.

Solo nelle ultime due settimane, due città italiane son state vittime di questi temporali: Roma e Torino. Le conseguenze a livello economico possono essere anche molto pesanti, poiché la grandine può arrivare sino a rompere parabrezza e vetri. C’è però un modo per evitare questi ingenti costi: informatevi subito.

Danni dei temporali: assicuratevi subito

Uno dei modi per essere protetti dai danni della grandine dei temporali estivi è quello dell’assicurazione. Qualsiasi banca o istituto di assicurazione, infatti, propone questo tipo di prodotti: con il pagamento di una quota prestabilita, mensilmente o annualmente, si ha una garanzia economica in caso di danni al bene assicurato.

L’assicurazione casa eventi atmosferici protegge e risarcisce il proprietario dell’immobile, nonché contraente dell’assicurazione, per i rischi e i danni causati proprio da fenomeni atmosferici intensi. Oggi come oggi, non è affatto raro che questo accada: le grandinate dei giorni scorsi nel torinese, per esempio, hanno sfondato parabrezza e finestre come se niente fosse.

Con il pagamento di una somma prestabilita, quindi, si ha la garanzia della salvaguardia economica dalle conseguenze di questi eventi. Il premio previsto dipende dal valore dell’immobile assicurato, dalla sua grandezza e dai parametri della polizza: i suoi massimali e la franchigia. Questa è la parte di rimborso che resta a carico del proprietario dell’immobile, cioè dell’assicurato. I massimali, invece, sono i valori massimi che l’assicurazione è disposta a rimborsare.

Per capire quale sia l’assicurazione casa eventi atmosferici migliore per la propria situazione si hanno diverse strade. Online, su siti come facile.it, si possono confrontare diversi preventivi e farsi la propria opinione. Altrimenti, ci si può recare presso una banca o un’assicurazione per parlare con un operatore specializzato. In ogni caso, è fondamentale informarsi adeguatamente sui costi e su ciò che la polizza comprende ed esclude, in modo da valutare quale sia quella che fa più al caso proprio.

