Sara Croce non si trattiene | “Vedo certe cose…”: la frecciata è infuocata

Il volto di Avanti un Altro non è riuscita a contenere il nervosismo. Parole infuocate quelle di Sara Croce: non ci sta

Nota per essere la “Bonas” di Avanti un Altro, negli anni Sara Croce ha anche voluto far sentire la propria voce e le proprie idee, oltre che mostrare la propria bellezza. La soubrette non si è infatti mai tirata indietro dal dire la propria opinione, sia nei talk show in cui è stata invitata che sui propri profili social.

Nelle ultime ore, Sara Croce ha permesso ai propri followers di Instagram di farle alcune domande, a cui lei avrebbe poi risposto. Tra un commento e l’altro, però, è arrivata per lei una critica molto pungente. Sara Croce non si è fatta però sfiorare da queste parole e, anzi, ha rincarato la dose lanciando una frecciatina decisamente infuocata: ecco cos’è successo.

Sara Croce non si trattiene: accusa pesante

Nel corso degli anni, Sara Croce ha ammaliato il pubblico per diversi aspetti della sua persona. Sicuramente a colpire è la bellezza, che la ragazza propone con eleganza e consapevolezza anche nel corso delle trasmissioni in cui è ospite. A tal proposito, celebre è la “passerella” che ha fatto durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, in cui era ospite:

la divina Sara Croce cosi come l’abbiamo ammirata al MCS 💞💝🔝🙏😍🔝https://t.co/MV42r3LqsN pic.twitter.com/VpwLfq3C0Z — DeaChannelTV (@dea_channel) May 19, 2022

Nel corso del tempo, però, si è anche mostrata come una ragazza con la testa sulle spalle e con delle idee forti e decise, che sa difendere contro tutti e tutto. Sulle proprie storie Instagram, infatti, Sara Croce non si è di certo fatta mettere i piedi in testa neanche quando un follower le ha fatto una critica piuttosto pesante: “Te la tiri troppo“, ha scritto.

La Bonas di Avanti un Altro, con educazione ed eleganza, ha rispedito le critiche al mittente, sottolineando che tutto le si può dire tranne che se la tiri. La Croce ha infatti detto che mai nessuno le ha rivolto questa critica, del tutto infondata. “Impossibile. Chiedi chi mi conosce, non me la tiro proprio!“.

Nel finale, poi, ha lanciato una frecciatina infuocata contro alcune colleghe, dicendo: “Anzi, io vedo gente che non dovrebbe farlo che, invece…“. Insomma, sembra che Sara Croce non solo schivi perfettamente i colpi, ma che sappia anche sferrarli. A chi si sarà rivolta, con quella critica?

