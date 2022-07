Rompicapo del 256 | Solo il 5% risolve in 3 secondi, sei tra loro?

Tre secondi sono davvero un lampo troppo breve per riuscire a risolvere questo rompicapo del 256. Tu riuscirai a cavartela?

I rompicapo possono essere di moltissimi tipi e questo del 256 è davvero stravagante. Vediamo insieme se appartieni al 5% di persone che ce la fa a risolverlo in tre secondi.

Molte persone possono avere alcune difficoltà a risolvere i rompicapo ma per quale ragione? Magari ci sono molti passaggi da seguire, oppure nei rompicapo logici si è negati per quel tipo di ragionamento. Spesso e volentieri però i rompicapi sono abbastanza semplici e devono semplicemente distrarre le persone per qualche minuto.

Alcune persone sono vere appassionate di indovinelli mentre altre li odiano. Se sei arrivato fin qua sicuramente sei una persona curiosa e vuoi mettere alla prova le tue capacità intellettive senza dover fare troppi ragionamenti difficili.

Stai per prenderti un momento di svago ma comunque dovrai aguzzare davvero bene la vista, perché questo rompicapo del 256 potrebbe farti incrociare gli occhi. Sei pronto per cominciare? Osserva bene la figura in alto c’è un numero diverso dal numero 256, sai trovarlo in tre secondi?

Soluzione del rompicapo

Probabilmente ce l’hai fatta e allora sei davvero un abile detective e sai scorgere i dettagli in un tempo limitatissimo. Se invece non ci sei riuscito forse ti occorreva solo qualche secondo in più. Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Prendendo in esame la figura in alto, avrai osservato che si tratta di una griglia di numeri 256, composta da 8 colonne. In questa griglia però c’è un numero diverso dal 256 ed è il numero 255 e si trova nella seconda colonna al quart’ultimo posto dal basso. Non era per niente facile trovarlo ma era un giochetto divertente per vedere se in 3 secondi ce l’avresti fatta anche tu. Se vorrai potrai continuare a cimentarti con altri indovinelli e quiz per diventare ancora più veloce.

