POSTALMARKET ENTRA NEL MONDO DELL’ARTE CONTEMPORANEA, AL VIA LA COLLABORAZIONE CON EXIBART E SUPERMARTEK

Una sezione del nuovo numero del magazine Postalmarket è curata da exibart, da oltre vent’anni punto di riferimento per il mondo dell’arte contemporanea internazionale. Ancora disponibili le copie cartacee del catalogo in edicola. Alessio Badia: “Abbiamo aperto le porte alla grande bellezza italiana: anche l’arte tra le eccellenze del Made in Italy presenti nel nostro catalogo”.

Il mondo dell’arte contemporanea entra a pieno titolo nel mondo Postalmarket. Nell’ultimo numero del magazine, in distribuzione in queste settimane in tutte le edicole italiane, è presente un’apposita sezione dedicata proprio a questo argomento. A curarla è stata la redazione exibart, da oltre vent’anni testata giornalistica di informazione dedicata ad arte, architettura, design, cinema, teatro di ricerca, musica e cultura generale, divenuta punto di riferimento nazionale dell’arte contemporanea. Gli autori sono Mario Francesco Simeone ed Erica Roccella, che hanno realizzato un approfondimento dedicato al tema degli NFT – Non Fungible Tokens e alle nuove tipologie di collezionismo. È presente anche una selezione di artisti curata da Supermartek, la piattaforma digitale che, in dialogo con artisti, curatori e creators, produce, seleziona e vende opere d’arte e di design: Michele Tajariol, Massimo Scognamiglio, Edson Luli, Eolo Perfido ed Elena Pizzato Ketra. Una rappresentazione delle ricerche più contemporanee, attraverso i nomi di artisti già affermati sui quali investire in sicurezza. Tutte le opere presentate possono essere acquistate online attraverso l’utilizzo dell’apposito QR Code. Non solo, la collaborazione con exibart non si limita al magazine cartaceo, infatti ogni mese la stessa redazione curerà anche una newsletter dedicata al mondo artistico contemporaneo in tutte le sue caleidoscopiche sfaccettature.

E’ un nuovo passo nella svolta di Postalmarket. Non più solo un catalogo di abiti, ma un magazine a tutto tondo, con approfondimenti e storytelling su tanti temi diversi. La moda, certo, ma anche un’ampia sezione dedicata al “Food&Beverage”, al tempo libero, al mondo del turismo e al beauty. Ancora disponibili nelle migliori edicole italiane, anche se in esaurimento, le ultime copia dell’edizione primavera estate 2022 del catalogo.

Il portale Postalmarket.it, aperto nell’estate 2021, fa già registrare numeri importanti: 450 mila gli accessi a settimana, 120 mila prodotti disponibili all’acquisto, 100 mila utenti attivi raggiunti ogni settimana da newsletter e blog, migliaia di interazioni giornaliere sui canali social. Sono 300 i brand italiani presenti a portale, suddivisi in 6 categorie merceologiche diverse. Moda, beauty, food&beverage, casa, intimo, tempo libero, arte e esperienze turistiche.

“Non poteva mancare il mondo dell’arte nell’universo Postalmarket – spiega il direttore generale, Alessio Badia – la ricerca della bellezza è ciò che ispira tutto il nostro lavoro, ogni giorno. Grazie alla collaborazione con exibart e Supermartek, daremo ampio spazio a notizie ed approfondimenti sul mondo dell’arte contemporanea. E saremo anche portale e spazio attivo di interazione tra artisti e appassionati, oltre che luogo di scambio di idee e di vendita ed acquisto opere d’arte. Largo dunque alla grande bellezza italiana”.