Parole al miele per Edoardo, scatta la confessione bollente: “Mi è piaciuto subito!”

Scattano confessioni compromettenti sull’ex naufrago Edoardo Tavassi: il flirt ha avuto esiti imprevisti.

Il vulcanico Edoardo Tavassi ha stregato milioni di spettatori durante la sua avventura a “L’Isola dei Famosi”. Oscurando persino il chiacchiericcio della sorella e influencer Guendalina, il verace romano si è sin da subito qualificato come il potenziale vincitore del format.

Costretto ad un rientro anticipato a causa di un infortunio al menisco, Edoardo ha compiuto un rientro in studio assai acclamato. Dopo aver calorosamente salutato Ilary Blasi e gli opinionisti in studio, riceve una dichiarazione romantica senza precedenti: vediamo di chi si tratta.

Mercedesz si sbottona su Edoardo Tavassi: ecco tutta la verità

Si è molto vociferato circa la presunta liaison tra Edoardo Tavassi e la seducente Mercedesz Henger. La figlia della celebre porno-diva ha affrontato il suo secondo impatto con l’atollo onduregno comparendo in vesti di “Conquistadoras”. Determinata a scalfire il cuore del granitico Edoardo, Mercedesz ha mobilitato tutte le sue velleità seduttive per circuire il verace romano.

A qualche settimana dalla conclusione del format, la bionda influencer ha così dichiarato: “Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e, se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo… Ma per il momento preferisco non rivelare nulla! Siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Però, per il momento, visto che lui è riservato, preferisco non dire nulla di più…”

Mercedesz ha poi aggiunto: “I miei sentimenti sono sempre stati sminuiti, e mi dispiace, perché sono sempre stata sincera, anche troppo. Mi conveniva celare di più i miei sentimenti, se avessi finto sarei passata meno per falsa. Sì, Edoardo mi piaceva, un uomo se mi fa ridere… Uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è che è una persona sincera!“.

L’influencer investe insomma nella provvidenza, e rivela: “Se ci siamo già visti? Non entro nei dettagli…. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla…“. Nei confronti di Guendalina Tavassi non cova alcun rancore: “Guenda è stata protettiva nei confronti del fratello. Non la biasimo assolutamente, poi se deve nascere qualcosa è normale che ci siano dei dubbi. Non credo abbia ostacolato, è stata semplicemente protettiva. Ci siamo sentite e abbiamo chiarito“.

Sembra perciò che il flirt in corso all’isola possa avere il suo happy-ending. La coppia assumerà tono formale in pubblico, oppure si ridurrà ad un nulla di fatto?

The post Parole al miele per Edoardo, scatta la confessione bollente: “Mi è piaciuto subito!” appeared first on Ck12 Giornale.