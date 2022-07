macchie-sui-denti-e-afte,-fai-attenzione:-puoi-essere-intollerante-a-questo-alimento

Soffri di afte fastidiose e hai notato alcune macchie sui denti? Potresti soffrire di un disturbo alimentare senza saperlo.

Ti è capitato di notare alcune macchie sui denti che non avevi e soffri spesso di afte? Potresti avere un disturbo alimentare serio e non saperlo ancora. Scopriamo insieme quali sono i campanelli d’allarme da non sottovalutare.

Il nostro corpo umano è una macchina perfetta e quando c’è qualcosa che non va, manifesta sintomi e segnali per richiamare la nostra attenzione.

Ormai siamo abituati a cercare notizie in famiglia, tra amici o semplicemente googlando i nostri sintomi direttamente su internet. In realtà alcuni segnali possono essere poco evidenti e sottovalutati perché considerati poco importanti.

Quante volte ti è capitato magari di notare qualche macchia sui denti e di dare la colpa al caffè o nicotina? In realtà alcuni segnali possono avere origini molto diverse dalle quelle a pensiamo immediatamente. Nel frattempo però il sintomo resta lì è il problema pure. Le macchie sui denti e le afte potrebbero nascondere un disturbo alimentare di cui ancora non siamo a conoscenza. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Macchie sui denti e afte: non sottovalutare il campanello dell’allarme

Se allo specchio hai notato anche tu qualche macchia sui denti e se soffri spesso di afte potresti essere sotto l’attacco di un infiammazione sistemica provocata dall’intolleranza al glutine, in altre parole potresti soffrire di celiachia.

Non tutti sanno infatti che si tratta di due sintomi di coloro che soffrono di celiachia. I dentisti possono avere un ruolo determinante per contribuire ad arrivare a questa diagnosi.

La celiachia resta uno dei disturbi più difficili da individuare proprio perché i campanelli d’allarme sono tanti ma a volte sottovalutati. I tipici sintomi gastro intestinali che provocano dolori molto seri alla pancia non lasciano dubbi, mentre qualche macchia sui denti o qualche afta in bocca sono più facilmente lasciati al caso.

I processi infiammatori della celiachia vanno a compromettere lo smalto dei denti e intaccano anche le mucose orali. per questo questi due sintomi compaiono come sentinelle del disturbo alimentare. Occorre indagare in modo approfondito tramite il proprio medico di base che saprà indicarci gli accertamenti necessari per una diagnosi precisa.

