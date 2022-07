Gazprom taglia di un terzo le forniture di gas all’Italia. L’Ue: “Prepariamo già il piano per l’inverno”

Continua la guerra commerciale a distanza tra la Russia e l’Europa, in cui le materie prime, su tutte gas e petrolio, hanno un ruolo fondamentale. E tra i paesi più colpiti dallo scontro c’è l’Italia. Oggi, infatti, Eni ha comunicato che “Gazprom fornirà alla società volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno”. Una riduzione di oltre il 30%, quindi.

Putin continues to use energy as a weapon.

12 Member States are affected by gas supply reductions.



We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a 🇪🇺 emergency plan.



We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC

