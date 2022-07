clamoroso-amadeus:-l’ha-fatta-fuori,-la-scelta-che-sconvolge-sanremo

Amadeus non ha pietà e deve compiere alcune scelte, anche se dolorose. Sanremo 2023 si avvicina, ma il pubblico è sconvolto

Il conduttore Rai sta vivendo anni ricchi di successo, soprattutto in tema Sanremo. Amadeus, infatti, ne è conduttore e Direttore Artistico sin dal 2020: con lui hanno vinto artisti del calibro dei Maneskin, oggi famosi in tutto il mondo. Sempre a fianco a lui, poi, ha visto la sua rinascita artistica Drusilla Foer, che da Sanremo 2022 è diventata una delle conduttrici più richieste.

Nelle ultime settimane, il conduttore ha iniziato a parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alla già annunciata co-conduttrice della prima e dell’ultima serata Chiara Ferragni, ha anche lanciato una bomba internazionale, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una star, però, sembra essere stata esclusa: decisione senza precedenti.

Amadeus vuole Britney: “l’altra” resta a casa

Stabilendo un record senza precedenti, Amadeus ha rivelato i primi dettagli di Sanremo 2023 già da qualche settimana. Questo ha messo in luce la macchina che lavora dietro al Festival e la profonda cura con cui viene gestito ogni dettaglio: Amadeus vuole battere sé stesso, ogni volta.

Nelle scorse settimane, infatti, ha annunciato il nome della co-conduttrice di prima e ultima serata. Contro ogni previsione, ad accompagnare i cantanti saranno Amadeus e Chiara Ferragni, l’imprenditrice nata sui social che oggi è ai vertici dell’imprenditoria italiana e mondiale. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, soprattutto per la sua importanza storica: per la prima volta, il mondo della televisione e quello del lavoro con i social network collimano, si incontrano.

Nelle ultime ore, poi, Amadeus ha rivelato altri suoi grandi desideri per Sanremo 2023. Il conduttore e Direttore Artistico, infatti, vorrebbe come super ospite un grande nome della musica mondiale, qualcosa di unico e irripetibile. I nomi che circolano sono due: Britney Spears e Lady Gaga. Secondo alcune fonti, Amadeus sarebbe già in contatto con i manager della prima; secondo queste voci, quindi, il volto di “A Star is Born” sarebbe stato messo da parte:

Amadeus vorrebbe portare a #Sanremo2023 una popstar mondiale. Secondo il sito #ComingSoon, il direttore artistico avrebbe già contattato i manager di #BritneySpears.

Tra i nomi in ballo ci sarebbe anche #LadyGaga, ma la scelta è ricaduta sulla prima. pic.twitter.com/Zgqr0pgn9P — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 10, 2022

Ad oggi non si ha alcuna certezza, ma se Britney Spears dovesse confermarsi come ospite per Amadeus sarebbe un ulteriore colpaccio.

