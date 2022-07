“vorrei-loro-due”:-proposta-pazzesca-per-guendalina-e-carmen,-ritorno-in-tv-da-regine

Proposta sensazionale per le due ex naufraghe Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro, che intanto in vacanza continuano a dare spettacolo.

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro potrebbero finire per lavorare assieme, perché formano una coppia talmente affiatata e divertente come se ne vendo poche in giro.

In questi giorni le due ex naufraghe stanno facendo una piccola vacanza assieme. Il rapporto di amicizia nato sull’Isola dei Famosi è più saldo di prima. A questo si aggiunga la simpatia innata di entrambe e il gioco è fatto.

Le storie pubblicate su Instagram che stanno documentando la vacanza sono in realtà sketch con siparietti e battute che fanno morire dal ridere. In rete è diventato uno degli argomenti preferiti dagli utenti, ma è probabile che qualcun altro le stia tenendo d’occhio perché il loro affiatamento potrebbe tornare molto utile in televisione.

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro: idea folle per un duo imbattibile

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi tanno trascorrendo una piccola vacanza assieme e ne stanno approfittando per combinarne una ogni cinque minuti, tanto da appassionare i follower come si trattasse di un nuovo reality. L’ultima è lo scherzo che Guendalina ha rifilato a Carmen, facendola cadere in piscina.

Gli utenti si sono accorti che la Di Pietro e le Tavassi formano una coppia formidabile, da riproporre assolutamente in tv. Suggerisce infatti qualcuno: “Piersilvio prendi carta e penna reality con Guendalina Tavassi, Carmen di Pietro e pargoli che vivono insieme budget praticamente a 0 ti servono solo un po’ di telecamere prego non c’è di che”.

Spiega invece un altro utente: “Comunque a me le storie de sta vacanza Guendalina Tavassi-Carmen di Pietro con famiglie al seguito al Circeo me stanno a crepá. Loro due le vorrei in un reality tipo h24 per sempre, potrei nutrirmi solo di quello e fan**lo il GF”.

Messaggi di questo tenore su Twitter se ne trovano a bizzeffe. Sono in tantissimi a monitorare i profili Instagram delle due showgirl in attesa che diano vita a qualche altra situazione esilarante. E a questo punto è logico pensare che lo stiano facendo anche autori e produttori televisivi, sempre alla ricerca di idee e personalità vincenti. Il duo Guendalina-Carmen è capace di dare spettacolo con niente, e la realizzazione di un progetto su misura per le due amiche potrebbe rappresentare una novità capace di far saltare il banco degli ascolti.

