“Thor love and thunder”, decisamente più divertente dei precedenti

THOR LOVE AND THUNDER

Con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Russell Crowe. Regia di Taika Waititi. Produzione USA 2022. Durata: 2 ore

LA TRAMA

Torna Thor, dio del Tuono, ma stavolta con è intruppato cogli Avengers nè deve difendere il suo regno nel Walhalla. Il suo compito è (sempre e comunque) quello di salvare il mondo. Stavolta la minaccia viene da Gorr (un irriconoscibile Christian Bale) un mostruoso personaggio che s’è preso come scopo nella vita quello di sterminare tutti gli dei (non ha tutti i torti, le divinità dell’Olimpo sono rappresentate come una massa di crudeli cialtroni). Thor super eroe politicamente corretto non può permetterlo e parte per una spedizione punitiva assieme ai suoi partners di sempre, l’ex fidanzata Jane e la saffica Walkyria.

PERCHÈ VEDERLO

Perché è decisamente più divertente dei Thor precedenti. Taika Waititi non s’accontenta della solita abbuffata di effetti speciali, ma ci dà dentro con inserti decisamente di commedia. Thor, mai rappresentato come campione d’intelligenza (degli Avengers è sempre stato il più crapone) qui è un simpatico imbecillotto che cadrebbe in ognuna delle mille trappole se non ci pensassero a soccorrerlo le sue molto più sveglie alleate.