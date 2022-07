Rompicapo dei fiammiferi | Modifica la stella a 6 punte: ricorda che hai solo 2 mosse

Sei un appassionato dei rompicapo coi fiammiferi? Stavolta avrai solo 2 mosse a disposizione per modificare la stella a 6 punte.

Questo rompicapo dei fiammiferi della stella a 6 punte è perfetto per chi vuole mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

La nostra mente va allenata come in palestra quotidianamente. Esercizio dopo esercizio, potrai notare che sei più reattivo e certi indovinelli ti riescono al primo colpo. I bambini ci insegnano a volte a non demordere e fare diversi tentativi pur di raggiungere l’obiettivo. Solo col tempo si diventa veloci e brillanti.

Sotto l’ombrellone o nella pausa pranzo, potrai divertirti a risolvere questo rompicapo e dimostrare a tutti che sei un campione. Potrai fare qualche tentativo per arrivare alla soluzione, ma ricorda che avrai solo 2 mosse a disposizione! Concentrati, fai un bel respiro e osserva bene la figura in alto. L’immagine rappresenta 8 triangoli (6 di lato 1 e 2 di lato 3). Spostando 2 fiammiferi devi il numero totale di triangoli da 8 a 6. Ce la farai? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo

Se sei arrivato a leggere fin qua probabilmente hai già trovato la soluzione. Ma quanti tentativi hai fatto prima di credere di avercela fatta? Magari ti sei scervellato inutilmente e non hai la minima idea di come fare, vediamo insieme la risposta corretta.

Nella figura qui sopra è rappresentata la mossa corretta che avresti dovuto fare, spostando due fiammiferi hai così ottenuto 6 triangoli al posto di 8. Ce l’hai fatta dare la giusta soluzione? Allora sei stato veramente un genio e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione.

