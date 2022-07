Oroscopo Paolo Fox di lunedì 11 luglio: inizio settimana infuocato scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 11 luglio: inizio settimana infuocato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oroscopo di oggi: hai il sopravvento, non perdere l’occasione, esercita la tua libertà di scegliere come reagire alle situazioni. Amore: la gelosia e la sfiducia stanno uccidendo questa relazione. Chiediti se vale la pena continuare in questo modo. Ricchezza: cresce la tensione in ambito professionale a causa delle discrepanze di interessi. Non farti coinvolgere nelle controversie degli altri. Benessere: cerca di non cadere in un pozzo depressivo anche se le cose non funzionano. È meglio avere una visione positiva del futuro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oroscopo di oggi: Se raccogli il dono per relazionarti e il tuo ingegno, di fronte a qualsiasi crisi troverai il percorso professionale e professionale. Amore: ti spaventa essere onesto, ma ti scagli. Osi dire e chiedere senza censure, ma attendi con ansia una risposta. Ricchezza: Si avvicinano i periodi in cui avrai Propensione alla popolarità e sarai opportuno in alcuni aspetti specifici. Benessere: se non smetti di mangiare in modo disordinato, il tuo corpo avrà il suo peso su di te. Rispetta gli orari e mangia più verdure e legumi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oroscopo di oggi: scegli il momento giusto per dire di no, poiché eviterà molti disagi che non sarebbero temporanei. Amore: emozioni intense. Il tuo sex appeal sarà in superficie. Riceverai inviti e diverse proposte. Pensaci bene prima di scegliere cosa fare. Ricchezza: non è un buon momento per confrontarsi su questioni di denaro, a meno che non ne abbiate urgente bisogno, armatevi di pazienza. Benessere: Cerca di svolgere qualche tipo di mediazione durante la giornata, questo ti darà una nuova aria per continuare con la tua routine.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oroscopo di oggi: ti sei collegato al lato positivo di ogni esperienza che hai avuto. Continua a mettere da parte i pregiudizi e continuerai ad andare avanti. Amore: ultimamente senti la presenza di vecchi fantasmi che assaltano la tua tranquillità. Cerca rifugio nell’amore del tuo partner. Ricchezza: di solito non guardi favorevolmente allo spreco, ma oggi ti piacerà regalarti una sorpresa che lascerà tremare il conto. Benessere: la tua salute è buona, ma non cercare di sottrarre ore al sonno. Pratica un esercizio anche dentro casa. Sarà necessario per te staccarti un po’ dagli obblighi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oroscopo di oggi: Una giornata che ti permetterà di progredire e apportare cambiamenti significativi, sia nell’area di lavoro che nei rapporti con gli altri. Amore: l’imposizione non è un’arma affidabile quando si tratta di negoziare con il tuo partner. Possono sorgere situazioni difficili per entrambi. Ricchezza: se hai avviato una nuova attività o professione, i progressi arriveranno come un fulmine. Le finanze andranno lentamente ma inesorabilmente. Benessere: chi ti ha voltato le spalle nel momento meno opportuno potrebbe averti fatto un grande favore. Non insistere, lascia andare i brutti ricordi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oroscopo di oggi: potresti sentirti molto strano, come con un peso interiore. Non lasciare che la gelosia e il tuo carattere possessivo rovinino la tua giornata. Amore: buona pelle, poca comunicazione. Cerca di trascorrere del tempo da solo con il tuo partner perché entrambi avete bisogno l’uno dell’altro e molto.Ricchezza: non sorprenderti se sei invitato ad entrare in politica, sarai riconosciuto per la tua forza e perseveranza nel lavoro. Benessere: svegliati dalla tua incoscienza, da ciò che è nascosto in te, e non portare più sensi di colpa e sofferenza. Non lasciare che la paura ti paralizzi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oroscopo di oggi: coraggio a portata di mano nonostante le complicazioni abbondano. Uno slancio coraggioso si risveglierà in te, fai quello che puoi ma non pagare il tuo pedaggio. Amore: la tenerezza ti farà conquistare il cuore di chi ami. L’interesse a migliorare il legame affettivo con il proprio partner sarà totale. Ricchezza: se la crisi del lavoro ti minaccia, dovrai combatterla con le unghie e con i denti. Niente per rassegnarti alle circostanze. Benessere: al giorno d’oggi potresti avere uno stomaco delicato. Attenti ai cibi confezionati e agli eccessi, potreste avere problemi di pressione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oroscopo di oggi: vivrai una lezione sulla responsabilità e la dedizione al lavoro. Cerca di non dimenticarla, per non inciampare nella stessa pietra. Amore: sentirai un miglioramento sul piano affettivo. Anche il tuo partner sarà disposto a cedere se vede che anche tu sei interessato. Ricchezza: Buon palcoscenico per studiare nuove tecniche di lavoro. Anche se devi affrontare precedenti battute d’arresto, ci saranno dei vantaggi. Benessere: prenditi cura delle tue allergie, e soprattutto in questi giorni fai attenzione alla tua dieta. Il tuo corpo sarà più sensibile del solito.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oroscopo di oggi: cerca di espandere i tuoi orizzonti e di agire. Le tue profonde qualità intellettuali ti aiuteranno a prendere le decisioni giuste. Amore: il tuo partner si risentirà dei piccoli dettagli che lo infastidiscono di te, quindi fai attenzione in questo giorno. Fai attenzione. Ricchezza: devi leggere bene prima di firmare e chiedere consiglio a qualcuno di cui ti fidi. Ci sono alcuni aspetti e clausole che non ti favoriscono. Benessere: quando una persona ti offre un favore, non dimenticare che dovrai restituirlo uno di questi giorni. Chiediti se hai davvero bisogno di questo aiuto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oroscopo di oggi: ci sono nuovi elementi alla porta, controlla le tue opinioni su una questione importante. Se puoi, lascia andare le idee preconcette. Amore: se non hai un partner, è tempo per te di uscire, incontrare persone e darti l’opportunità di essere conosciuto di più e meglio. Ricchezza: se hai già in mente di cosa hai bisogno e come ottenerlo, agisci. Questo periodo è favorevole al progresso economico. Benessere: non ci sono problemi come i tuoi, pensaci oggi e non cercare di intervenire nei problemi degli altri. Sarai più felice in questo modo e anche quelli intorno a te.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oroscopo di oggi: La tua personalità, senza dubbio, continuerà ad aprirti le porte, cerca il più possibile di non cambiare il tuo modo di essere. Amore: se il tuo ideale è l’amore appassionato, finirai per essere sorpreso dalla persona che ami. Apri bene gli occhi. Ricchezza: questo non è un buon momento per lasciare le cose al caso, essere paziente e prestare attenzione al modo in cui agisci. Benessere: scegli un momento della giornata e cerca di rilassarti da tutte le tensioni che hai accumulato. Fai un po’ di sport.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oroscopo di oggi: Avrai alti e bassi di ogni tipo, lavoro e amore. Questi conflitti ti terranno sveglio la notte, ma non dureranno per sempre. Amore: non sarai in grado di entrare in sintonia con il tuo partner, avrai la sensazione che ti portino via le energie quindi cercherai di isolarti. Ricchezza: oggi i cambiamenti saranno monetari, il denaro e l’economia saranno mobilitati. Imprese interessanti che generano buoni guadagni. Benessere: se alcune frustrazioni o problemi mettono alla prova il tuo entusiasmo, abbi perseveranza. Non mollare la corsa a metà, vai avanti.

