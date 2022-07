meteo,-caldo-assassino:-dove-si-toccano-i-39°,-le-previsioni-choc

Una tregua, neppure poi così “tregua”, e destinata a durare pochissimo. Si parla del meteo e delle temperature-killer che si registrano in Italia così come in tutto il resto d’Europa. Già, abbiamo passato diversi giorni con la colonnina di mercurio vicina o anche sopra i 40°, ora si torna a respirare. Ma come detto, durerà poco: già tra pochi giorni è attesa una nuova ondata di calore, eccezionale, ancor peggiore di quella precedente. Sta arrivando infatti la canicola africana.

Da mercoledì 13 luglio, spiegano gli esperti di 3bMeteo, infatti arriverà l’anticiclone africano, che si farà sentire in modo ancor più veemente: gli esperti assicurano che sta per iniziare la peggiore ondata di calore di questa già rovente estate 2022. Dopo grandine, nubifragi e temporali di questi ultimi giorni, ecco l”alta pressione delle Azzorre.

Da mercoledì, spiegano da 3bMeteo, le temperature inizieranno ad aumentare in modo vertiginoso: a metà settimana si registreranno i primi picchi over 35°C su regioni come Toscana e Sardegna, localmente anche su tratti della Val Padana e del Lazio. Rimarrà il versante adriatico il settore meno colpito dal caldo, con le massime intorno ai 30°.

I timori sono però per il prossimo weekend: caldo e afa potrebbero raggiungere picchi intollerabili, con temperature massime intorno ai 37-39° anche in Val Padana e su tratti delle centrali tirreniche. Il tutto in un contesto europeo costretto a convivere con lo stesso dramma. Si pensi, su tutte, alle temperature previste per la prossima settimana in alcune località: i 45-47°C a Siviglia e Cordoba, i 40-41°C a Lisbona, i 38-39°C a Madrid. Un caldo, come detto, con pochissimi precedenti.