“dove-crolla,-quanti-deputati-perde”:-sondaggio-ghisleri,-la-morte-di-conte-e-m5s

Cosa succederebbe se si andasse a votare adesso? La risposta viene data da Alessandra Ghisleri col suo sondaggio pubblicato su La Stampa. La direttrice di Euromedia Research fa sapere che a uscirne male sarebbero soprattutto i 5 Stelle di Giuseppe Conte, che dal 2018 a oggi hanno perso una quantità spropositata di voti. La sondaggista parla di vera e propria emorragia per il Movimento che, se si andasse alle urne oggi, “perderebbe ben 257 deputati rispetto alle precedenti elezioni”, quelle in cui hanno trionfato con oltre il 32% dei consensi. A penalizzare i grillini, così come tutte le altre forze politiche, è anche il taglio dei parlamentari, fortemente voluto dal M5s.

Stando al sondaggio, il partito di Conte è fermo all’11,3% dei consensi. Prima di lui ci sono Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni col 22,3%; il Pd di Enrico Letta col 21,4%; la Lega di Matteo Salvini col 14,5%. Sotto al Movimento invece c’è Forza Italia di Silvio Berlusconi con l’8,3%. La Ghisleri, poi, ha parlato di coalizioni e ha sottolineato che al momento a vincere sarebbe senza dubbio il centrodestra col 47,5% dei voti. Mentre il centrosinistra si fermerebbe al 37,1%.

La sondaggista, però, ha anche precisato un dettaglio: “In questa analisi è stato calcolato il contributo di Articolo1-Mdp per il centrosinistra, mentre, non avendo ancora definito una loro ubicazione, è stato escluso il possibile contributo di alcuni partiti come ad esempio Italia Viva di Matteo Renzi, Italia al centro – movimento fondato da Giovanni Toti – e la nuova formazione di Luigi Di Maio Insieme per il Futuro”.