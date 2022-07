bonus-psicologico,-buone-notizie:-puoi-avere-600-euro-se-rispetti-questo-vincolo

Il bonus psicologico è finalmente decreto. Scopriamo insieme tutti gli importi e come e richiederli perché dovrai rispettare un vincolo.

Arriva finalmente una bella notizia: il bonus psicologico è stato finalmente pubblicato nel decreto della Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 giugno. Scopriamo insieme tutti gli importi fino a €600 e le condizioni per richiederlo.

Il bonus psicologico è denominato Contributo per sostenere lee spese relative a sessioni di psicoterapia. I destinatari di questo sussidio sono pertanto tutte le persone che vivono una condizione di fragilità psicologica, in conseguenza al periodo storico attuale.

Si fa riferimento ovviamente alla pandemia da covid-19 che unitamente alla crisi economica ha gettato nella disperazione moltissime persone. Lo stato emotivo e psicologico di alcuni italiani è precipitato in gravi condizioni, tali da rendersi necessario un sostegno psicologico.

Il governo ha riconosciuto questo problema e ha voluto rispondere in modo concreto ai suoi cittadini. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bonus psicologico e quale vincolo occorre rispettare.

Bonus psicologico: a chi spetta e come ottenerlo

I beneficiari del bonus psicologico saranno dunque tutte le persone che hanno dovuto fare ricorso a terapie psichiatriche sostegno. Gli psicoterapeuti iscritti all’albo degli psicologi che hanno hanno aderito a questa iniziativa, sono i soggetti autorizzati ad erogare queste prestazioni.

Chi ne ha diritto?

Tutti coloro che hanno usufruito di cure psicologiche come suddetto. Il vincolo da rispettare è il reddito Isee che non dovrà superare i 50.000 euro.

Quali sono gli importi del bonus?

La fascia di reddito Isee alla quale si appartiene determinerà anche gli importi del bonus psicologico. Coloro che appartengono alla prima fascia fino ai €15000 di reddito potranno attenere fino a un massimo di €600. Coloro invece che sono nella fascia tra i 15 e i €30000 avranno diritto a non più di €400. L’ultima fascia invece quella più alta tra i 30 e i €50000 consentirà di ottenere un massimo di €200 di bonus. In ogni caso la cifra per ogni seduta non potrà mai superare i €50.

Come richiedere il bonus?

Sarà possibile richiedere il bonus psicologico accedendo direttamente alla piattaforma telematica INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Entro un mese dall’emissione della fattura dello psicologo o psichiatra (aderente all’iniziativa) l’INPS erogherà la somma pagata, accreditato la direttamente sul conto corrente indicato in fase di richiesta.

La procedura é dunque molto semplice e si tratta di una bella notizia per tutti coloro che vorranno usufruire di questa forma di sostegno.

