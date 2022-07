Ballando con le Stelle | Rivoluzione totale: “Tre colpacci”, spettacolo garantito

Ballando con le Stelle sta per rivoluzionare tutto con una scelta incredibile. Tre colpacci in uno per Milly Carlucci, di che si tratta?

Quest’anno Milly Carlucci vuole fare davvero il botto preparando uno spettacolo incredibile per Ballando con le Stelle. Che cosa sta succedendo dietro le quinte dello show di Rai 1?

Ballando con le Stelle aprirà i suoi battenti a ottobre ma c’è già molto fermento per preparare un cast stellare. I concorrenti che si preparano a muovere i primi passi sulla pista di Rai 1 dovranno essere all’altezza del cast dell’anno scorso.

La giuria è stata confermata in toto: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. I giudici temutissimi della pista di Ballando con le Stelle dovranno giudicare le stelle che spesso sono negate per la danza. Milly Carlucci sta pensando a un colpaccio incredibile, anzi tre. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Ballando con le Stelle: tre vip stellari in arrivo?

Nelle ultime ore non si fa altro che leggere indiscrezioni e voci di corridoio sui partecipanti ai vari programmi televisivi del palinsesto autunnale. Mediaset e Rai si stanno dando grande battaglia per contendersi i vip più adatti nei loro Show. Milly Carlucci potrebbe pensare ad una partecipazione veramente incredibile: si tratta di un trio molto amato negli ultimi mesi e da tutto il pubblico.

Le principesse Selassié sono state appena scartate dal programma di Carlo Conti Tale e Quale Show e potrebbero finire direttamente sulla pista di Ballando con le stelle.

Ma mandiamo queste 3 estreghette etiopi a Ballando con le stelle!Tutte e 3 fanno il devasto. Ve le immaginate ballare con tre bboni veri? La competizione fra loro? Lasciamo Tale e quale e buttiamole li!!!Starei incollata alla TV!#jessicaselassie #jessyselassie — solomei (@bottiniC) July 9, 2022

È il.mio sogno soprattutto per Jessica è la più indicata per i balli classici Ve l’ha immaginate con il valzer o tango con quell’aspetto regale che ha — Lella49 (@Lella491) July 9, 2022

Le tre sorelle potrebbero essere interessate a questa partecipazione Ballando con le Stelle non è solo un talent show, ma anche una prova fisica molto impegnativa. Si tratta di fare allenamenti duri e mirati per mesi concentrandosi esclusivamente sulla danza.

Le tre sorelle sono giovani e abbastanza coraggiose per affrontare uno show del genere. Se Milly facesse partire questa telefonata bollente potrebbero accettare, ma lo farebbero davvero tutte e tre?

Non abbiamo ufficialità di altri impegni da parte delle Selassié ma visto che avrebbero partecipato in blocco a Tale e Quale Show, probabilmente potrebbero farlo anche per Ballando con le Stelle. Si tratterebbe però di una partecipazione che le metterebbe a questo punto una contro l’altra in competizione. Staremo a vedere nelle prossime ore se arriverà qualche è notizia ufficiale in merito.

