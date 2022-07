“siete-seri?”:-soleil-sorge-non-crede-ai-suoi-occhi,-e-poi-limanda-a-quel-paese

Reazione sarcastica della show girl Soleil Sorge difronte alle dichiarazioni inattese quanto fuori luogo di alcuni ex inquilini che con lei hanno fatto il GF Vip.

I media le hanno puntato gli occhi addosso. Soleil Sorge lo sa bene, e infatti di questi tempi qualunque cosa faccia diventa notizia o comunque si trasforma in un pretesto per ricamarci su.

Ma ci sono delle volte in cui si esagera e lei ne approfitta per mandare bordate con l’ironia che la contraddistingue. L’ultimo episodio è accaduto in occasione della festa per il suo 28esimo compleanno.

Gli specialisti del gossip hanno scandagliato la lista degli invitati, facendo particolare attenzione agli assenti, tra cui gli ex gieffini che con Soleil hanno condiviso tanti mesi nella casa di Cinecittà. E sono proprio le loro dichiarazioni ad aver scatenato la reazione divertita e sarcastica della showgirl.

Soleil Sorge li prende in giro: “Mi fate scompisciare!”

Ad agevolare il compito di Soleil ci ha pensato il profilo Instagram di The Pipol. Il media news gestito da Gabriele Parpiglia ha raccolto le dichiarazioni post compleanno degli ex inquilini del Grande Fratello Vip esclusi dai festeggiamenti.

Stiamo parlando di Miriana Trevisan, Biagio d’Anelli e Alex Belli, ai quali si è aggiunto l’amico di lei Gianluca Costantino. E tutti, bene o male, si sono lamentati per il mancato invito alla festa, lanciando frecciatine più o meno velate contro la Sorge.

Lei dev’essere rimasta di stucco, e probabilmente deve aver pensato che i suddetti abbiano approfittato del suo nome per ottenere un po’ di visibilità. Infatti Soleil ha replicato su twitter prendendoli in giro, quasi mandandoli a quel pase.

Are you cereal? 😂 io ROTFL pic.twitter.com/2ohyVoAi4F — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) July 8, 2022

In pratica la showgirl ha fatto un collage delle dichiarazioni raccolte da The Pipol, aggiungendoci un commento in inglese, parecchio stringato ma efficace. “Are you cereal? ROTFL”, che tradotto in italiano vuol dire: “Siete seri? Mi sto scompisciando dalle risate!”. E sì perché Soleil avrà pure il diritto di fare selezione tra gli invitati. Si trattava della sua festa di compleanno, mica della reunion degli ex gieffini.

