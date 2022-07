Oroscopo di Branko settimanale: le stelle dal 11 al 17 luglio scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Alti e bassi questa settimana per i nati nell’Ariete. Non riuscirete ad essere produttivi sul lavoro e il cielo non vi aiuterà. Per fortuna, non sembrano esserci problemi all’orizzonte. Giorni positivi per l’amore, ma attenti alle relazioni con i Cancro.

Toro – Qualche turba economica ad inizio settimana farà sospirare i nati nel Toro, seguita da qualche conflitto amoroso causato dal contrasto tra la Luna e Marte. Superata la tempesta, godrete di sensazioni positive sul lavoro: mettetevi sotto il 12 e il 13 e otterrete i vostri obiettivi. In amore c’è bisogno di più impegno, ma i vostri sforzi possono portare sorprese positive.

Gemelli – Giorni di forte passione per i nati nei Gemelli: la Luna nel vostro segno vi porterà tanto amore e tante conquiste. Sul lavoro Marte vi renderà la vita facile, permettendovi di ottenere grandi soddisfazioni. Fidatevi delle vostre idee in ufficio, potreste aprire la strada a delle sorprendenti novità.

Cancro – I nati nel Cancro attraverseranno un periodo positivo: la Luna nel segno vi consentirà di prendervi più rischi senza preoccuparvi delle conseguenze. Qualche nube in ambito sentimentale: non chiudetevi e continuate a comunicare. Aggirate le difficoltà e lasciatevi travolgere dalla passione, avete Marte dalla vostra parte.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Il passaggio di Marte in Toro si farà sentire per i nati nel Leone. In settimana rischia di crescere il nervosismo, ma potrete porvi rimedio concedendovi una giusta pausa. È il periodo perfetto per farvi trasportare dall’amore e magari lasciarsi andare ad una fuga romantica.

Vergine – Giorni positivi per i nati nella Vergine, ma all’insegna dell’impegno lavorativo. Le vacanze dovranno attendere, ma i vostri sforzi, soprattutto martedì, potrebbero essere premiati da grandi traguardi e soddisfazioni. Attenti a non esagerare: concedetevi del riposo tra il 10 e l’11. In amore avete la Luna dalla vostra parte, non abbiate paura di rischiare.

Bilancia – I nati nella Bilancia non saranno al massimo della forma in questa settimana. Vecchi pensieri e questioni in sospeso non mancheranno di infastidirvi: potrebbero essere legati alla vita di coppia. È bene affrontare questi problemi subito, prima che abbiano tempo di peggiorare. Sul lavoro affronterete molte sfide, spesso poste dai vostri colleghi, ma riuscirete a superarle con caparbietà.

Scorpione – I nati nello Scorpione godranno dell’influenza positiva della Luna, che vi aiuterà fino a domenica. Sul lavoro sarete pieni di opportunità, sta a voi impegnarvi e sfruttarle a dovere. I vostri viaggi porteranno a nuovi incontri, con conseguenze positive sia in privato che sul piano professionale. Ottime notizie per i single: il nuovo amore è dietro l’angolo.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Settimana meravigliosa per i nati nel Sagittario, soprattutto per i single. Tanti incontri ed occasioni da cogliere al volo, non lasciatevi trovare impreparati. Le stelle sono dalla vostra, potrebbe essere il momento perfetto per rendere un sogno realtà. Il 10 e l’11 la Luna vi aiuterà sul lavoro: approfittatene per raggiungere un obiettivo.

Capricorno – Una buona settimana per i nati nel Capricorno, che godranno del supporto di Marte e della Luna per la loro vita amorosa. È un buon periodo per le relazioni…fisiche e per far risvegliare la libido. Coltivate bene le vostre avventure e, forse, potrete costruire qualcosa di più solido.

Acquario – Nei prossimi sette giorni i nati nell’Acquario si sentiranno agitati e stanchi, travolti dall’influenza di Marte. Occhio alla salute e attenzione a non sforzarsi troppo nell’attività sportiva. Sul lavoro dovrete mettervi sotto, ma riceverete grandi soddisfazioni. L’influenza positiva di Giove vi spinge a viaggiare: che sia il momento di una vacanza?

Pesci – L’influenza positiva della Luna porta bene ai nati nei Pesci. Sarà una grande settimana per l’amore e avrete tante opportunità sul lavoro. Il periodo è propizio per pensare ad alcuni progetti di coppia, ma non fate il passo più lungo della gamba. Con il giusto impegno, potrete invece rendere realtà prima del previsto un vostro progetto lavorativo.

