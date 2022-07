Oroscopo Branko del 10 luglio: tanto meritato relax questa domenica scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Comprendi che se rimandi i tuoi piani troppo a lungo, non sarai in grado di portarli a termine. Smetti di prestare attenzione ai giudizi degli altri e decidi tu stesso. Amore: cerca di usare parole chiare e così puoi cancellare un malinteso con quella persona che apprezzi. Non restare in giro e vieni a fare una chiacchierata da adulti. Ricchezza: controlla ciascuno dei conti e cerca di organizzare al meglio tutte le tue responsabilità. Non lasciare che il caos rovini le questioni finanziarie. Benessere: se ti senti troppo stressato, sappi che dovresti rimandare le sfide professionali di qualche giorno ed entrare in contatto con il tuo lato spirituale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Tempo per agire e dedicarti alla risoluzione di quel problema che ti preoccupa da giorni. Rilassati, perché otterrai il risultato che hai sempre desiderato. Amore: ristabilirai il contatto con una persona che ami. Non perdere l’occasione e chiarisci tutti i malintesi che esistono tra le due parti. Ricchezza: la Luna in opposizione può causare disaccordi con il tuo capo in questo giorno. Se non siete d’accordo, riunitevi e parlate, evitate di litigare. Benessere: passerai una giornata in cui ti sentirai molto irritabile e vorrai esplodere. Sappi che in quei momenti non c’è niente di meglio che rifugiarsi nella lettura.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarà molto positivo per la tua vita se provi a non ripensare a problemi del passato che riportano solo ricordi spiacevoli. Pensa al presente e al futuro. Amore: cerca di stabilire dei limiti precisi nella relazione. Le critiche della tua anima gemella ti saranno intollerabili e potresti finire per litigare. Ricchezza: giornata eccellente per avviare una nuova attività nella zona che ti interessa così tanto. Smetti di esitare e metti tutta la tua energia se sono in gioco interessi importanti. Benessere: fai attenzione, poiché il tuo fastidio raggiungerà livelli allarmanti. Un giro di shopping o una bella chiacchierata con i tuoi amici cambierà il tuo umore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sbarazzati dell’idea di voler convincere tutti con i tuoi pensieri. Cerca di persistere nei tuoi obiettivi e li raggiungerai prima del previsto. Amore: prova a cambiare alcuni atteggiamenti che hai con la tua anima gemella e osa innovare nell’intimità. Sappi che otterrai ottimi risultati. Ricchezza: tieni traccia e impegnati solo per ciò che sai di poter offrire. Se vedi che non hai abbastanza soldi, non indebitarti ancora di più con quell’apparecchio. Benessere: evita la disperazione se le cose non vanno come previsto, poiché i piani che hai fatto potrebbero non funzionare come desideri. Rilassati e pensa con calma.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le stelle potranno attivare la tua energia di spinta e ti permetteranno di sentirti completo, originale e con tanta forza per avanzare negli obiettivi prefissati. Amore: la tua anima gemella sarà deliziata da te e saprà che non sarai in grado di liberarti dal tuo magnetismo. Cogli l’occasione per proporre ciò che desideri tanto. Ricchezza: Sarebbe bello se non esiti per un minuto sulla possibilità di ripagare quel debito che hai, dal momento che hai abbastanza soldi. Paga oggi. Benessere: cerca di evitare il rumore generale. La tua mente e il tuo corpo chiederanno una pausa. Cerca di organizzare un’uscita fuori città per il fine settimana.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Rinuncia all’arroganza e prendi l’iniziativa oggi per chiarire alcune questioni che ti hanno fatto prendere le distanze da una persona cara. Vieni a chattare. Amore: cerca di essere più realistico nell’amore. Cerca di non chiedere al tuo partner l’affetto che non dai. Sii più dolce e affettuoso nella relazione. Ricchezza: considera le possibilità di acquistare la tua casa, ma non dimenticare di chiedere consiglio. Se ne hai uno in vista, controlla il prezzo e vedi se ti si addice. Benessere: capisci che è inutile arrabbiarsi così tanto, poiché finirà solo con un mal di testa. Sappi che se ti calmi, la tua salute ti ringrazierà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Evita di posticipare le modifiche che hai già pianificato da molto tempo. Preparatevi, perché oggi sarà una giornata dedicata alle innovazioni. Amore: sarà un giorno positivo per rafforzare le amicizie che hai dimenticato per mesi. Non smettere di comunicare con i tuoi cari per molto tempo. Ricchezza: sappi che dovresti evitare qualsiasi spesa importante senza aver analizzato il tuo budget, poiché potresti pentirti della cattiva decisione presa. Benessere: fai il possibile per aumentare la tua autostima. Se non puoi farcela da solo, consulta un buon terapeuta che può aiutarti a evolverti e rivalutarti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarà un momento ottimale per mettere in pratica tutto ciò che da mesi pensi e desideri. Capisci che il tempo passa, cerca di non lasciarti essere. Amore: Oggi il tuo fascino personale si moltiplicherà grazie all’influenza lunare sul tuo segno. Esci e conquista e potresti trovare la tua anima gemella dove meno te lo aspetti. Ricchezza: dovresti applicare il buon senso per percepire e realizzare un buon affare da cui otterrai risultati molto positivi. Pensa bene prima di agire. Benessere: In questo giorno sarà fondamentale per te alternare i tuoi impegni a momenti di relax, altrimenti potresti litigare con qualcuno molto vicino.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Anche se non vuoi ammetterlo, sei una persona con buoni sentimenti. Sappi che oggi devi esprimerli senza temere che la tua buona fede venga sfruttata. Amore: se c’è qualcosa che non ti piace della tua anima gemella, prova a dirglielo ma senza aggressività. Non essere intollerante, trova un modo calmo per esprimerlo. Ricchezza: nel pomeriggio, esci e trova budget diversi per spendere ciò di cui hai bisogno. In questo modo potrai apportare alcune modifiche alla tua casa. Benessere: inizia a lasciar andare tutti i ricordi negativi. Cerca di iniziare qualche attività fisica che ti piace e questo ti aiuterà a liberare la mente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Tieniti preparato, poiché si stanno avvicinando nuovi cambiamenti e riforme che ti daranno i benefici che speravi da tempo nella tua vita professionale e personale. Amore: solo per oggi prova a liberarti di alcuni obblighi non importanti, poiché dovrai vivere intensamente ogni momento con il tuo partner. Ricchezza: approfittane se ne hai l’opportunità, poiché otterrai abbastanza originalità per iniziare una nuova avventura da solo o con il tuo partner. Benessere: riceverai un invito per un viaggio da una persona inaspettata che ti aiuterà ad aprire nuove strade a livello spirituale. Prepara le borse.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Comprendi che non sarà un giorno favorevole per la pianificazione e i progetti. Goditi il ​​presente in cui vivi e smetti di preoccuparti del futuro. Amore: cerca di esprimere chiaramente tutto ciò che senti e non tenere nulla per te. Sappi che la tua anima gemella capirà e quindi eviterà un brutto momento in futuro. Ricchezza: in breve tempo, un membro della famiglia avrà bisogno del tuo aiuto finanziario. Offriglielo senza esitazione, poiché ogni volta che ne hai bisogno, io ti offro una mano. Benessere: se hai una riunione stasera, cerca di evitare tutto ciò che potrebbe essere dannoso per la tua salute. Altrimenti, domani avrai mal di stomaco.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Raggiungerai il benessere interiore che spero tanto e questo ti aiuterà ad affrontare con buon umore molti dei problemi che sorgono in questo giorno. Amore: sappi che ti sentirai molto meglio se inizi a dire quello che provi a quella persona che ami così tanto. La relazione migliorerà a passi da gigante. Ricchezza: evitare di lasciare le decisioni finanziarie nelle mani di terzi. Risolvilo tu stesso e vedrai che presto la tua economia sarà sulla strada giusta. Benessere: preparati, poiché le tue energie saranno su e giù. Fai del tuo meglio e stai lontano dalle discussioni familiari che potrebbero sorgere in questo giorno.

