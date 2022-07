“non-posso-dire-nulla”:-giulia-stabile-fa-la-misteriosa,-poi-lancia-un-indizio-sensazionale

Nella sua ultima intervista la ballerina Giulia Stabile ha confessato un dettaglio importante sui suoi prossimi impegni professionali, che lasciano aperto il campo a un’ipotesi sensazionale.

Nell’intervista rilasciata al sito Renew, Giulia Stabile ha parlato del presente e poi ha lanciato un indizio clamoroso su quelli che potrebbero essere i suoi prossimi impegni lavorativi.

La giovane ballerina, vincitrice della passata edizione del talent show Amici, continua a mietere soddisfazioni professionali. Giulia ha raccontato l’esperienza come doppiatrice per il film animato in uscita su Netflix dal titolo ‘Il mostro dei mari’.

Un piccolo cameo che comunque testimonia quanto sia ricercata e apprezzata dal mondo dello spettacolo. Ma le sorprese, sempre in ambito professionale, non sono ancora finite perché, come ha rivelato lei stessa, qualcosa di molto importante sta per accadere

Giulia Stabile, tanti indizi: un sogno che si avvera

Nell’intervista Giulia Stabile ha svelato qualcosina sugli impegni che l’attendono nei prossimi mesi. “Forse ad agosto riesco a ritagliarmi un po’ di tempo libero, quindi spero di partire”, ha annunciato la giovane ballerina. Che ha poi aggiunto: “Per il resto è tutto programmato ma non posso dire nulla se non che mi vedrete, se vorrete, anche a teatro. Sono tanto felice dei progetti che mi aspettano”.

Una piccola rivelazione, senza ulteriori dettagli, che ha già scatenato la fantasia dei fan e degli addetti ai lavori, i quali hanno elaborato una loro ipotesi, tanto affascinante quanto credibile, sul misterioso impegno lavorativo.

A Giugno scorso Giulia è stato ospite del famoso ballerino Roberto Bolle, impegnato nello spettacolo ‘Roberto Bolle and Friends’. Spettacolo che proseguirà per tutto il mese di luglio, toccando molte città italiane. All’epoca Giulia ha accettato l’invito molto volentieri e ha assistito allo spettacolo in compagnia del fidanzato Sangiovanni.

Dietro le quinte la ragazza ha avuto l’opportunità di incontrare Bolle di persona, facendosi fotografare assieme. Successivamente lo scatto è stato pubblicato sul profilo Instagram di Giulia con la didascalia: “Grazie per l’invito Roberto Bolle, un onore”. E ancora: “A presto”. Parole, queste ultime, seguite da due emoticon, quello che fa il gesto del silenzio e quello contornato da cuoricini.

All’epoca tanto è bastato per accendere la fantasia degli ammiratori, che subito immaginarono Giulia come ospite sul palco, pronta a esibirsi assieme a Bolle. E adesso le parole misteriose della ragazza non fanno che rinfocolare questa ipotesi, creando grande attesa.

