“non-cac*t*-fuori-dal-vasetto”:-pamela-petrarolo-portata-all’esasperazione,-sfogo-imprevedibile

L’ex naufraga Pamela Petrarolo perde la pazienza e denuncia ciò che ha dovuto subire sul web in questi giorni.

Dura la vita dei vip, specie per quelli che sui social sono molto attivi, esponendosi di conseguenza al pubblico ludibrio. Ne sa qualcosa Pamela Petrarolo, l’ex naufraga, che in queste ore è esplosa dalla rabbia.

L’ex volto di ‘Non è la Rai” ha partecipato all’Isola dei Famosi, seppur in misura ridotta essendo entrata a reality già cominciato senza riuscire a raggiungere la finale. Ciò nonostante sul profilo Instagram, la showgirl sta continuando a dare conto dell’avventura vissuta in Honduras con alcuni scatti.

L’Isola dev’esserle rimasta nel cuora, ma questa a cosa ad alcuni non sta piacendo affatto, con conseguenti critiche, inutili e fastidiose, tanto da far perdere la pazienza a Pamela, che si è lanciata in un lungo sfogo.

Pamela Petrarolo esausta, lo sfogo: “A buon intenditore poche parole”

La Petrarolo ha dovuto care i conti con i leoni da tastiera che evidentemente l’hanno bersagliata con attacchi insulsi. Tanto che la showgirl a un certo punto ha perso la pazienza e si è scatenata con un’invettiva dura e alquanto colorita.

“Se voi vi limitate a commentare mi piace, non mi piace, non mi è piaciuto il percorso tuo, tutto bello”, ha osservato inizialmente la Petrarolo. “Ma quando sul mio profilo pubblico una mia foto e tu sotto commenti e mi dici perché pubblichi questa foto che l’isola è finita non la pubblicare, perché il profilo è il tuo? La foto è la tua?”.

Non contenta, Pamela si è fatta più caustica: “Ragazzi ma non avete un ca**o da fare?”. E ancora: “Vorrei lanciare questo messaggio, a buon intenditore poche parole, a quelle persone che commentano senza senso”. E poi, per concludere la sua filippica rivolta ai tanti perdigiorno che presenziano in maniera dannosa sul web, ha aggiunto: “Vorrei dire che va bene che noi siamo personaggi pubblici, comunque popolari, e potete scrivere qualsiasi cosa, sempre però come si dice a Roma se non cac*t* fuori dal vasetto“.

Un messaggio forte e chiaro, uno sfogo imprevedibile, che però difficilmente otterrà l’effetto desiderato, visto che quella del leone da tastiera è una condizione quasi se non del tutto patologica, difficilmente risolvibile con un semplice ammonimento.

