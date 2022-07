napoli,-muore-a-20-anni-accendendo-il-barbecue:-il-gesto-che-gli-costa-la-vita

Muore a 20 anni accendendo il barbecue. È accaduto a Casoria, vicino a Napoli, nella sera di giovedì 7 luglio quando Filippo Marzatico ha tentato di accendere il fuoco con l’alcol. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo ha acceso una griglia utilizzando l’alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo ha travolto e ustionato. Inutile il trasporto d’urgenza all’ospedale Cardarelli in ambulanza. Anche se in un primo momento non è stato giudicato in pericolo di vita, il 20enne è deceduto “per complicazioni cliniche sopraggiunte”.

Filippo era molto noto a Napoli per la sua attività di dj, con il nome di Filip Master. Tra i tanti messaggi lasciati su social, anche quello dell’amico Wilder: “In un odei giorni miei più felici, tanto sognato, debuttare su quell’isola da noi tanto amata, un dispiacere così forte non me lo dovevi dare – ha scritto il ragazzo -. A differenza di quanto gli altri pensavano, ci volevamo molto bene”.

E ancora, incredulo per quanto accaduto: “Ti ho visto crescere e suonare sempre con me. Ho sempre lasciato fare il tuo percorso perché rivedevo in te la stessa caparbietà che mi disitngueva ai miei vent’anni. Le notti intere a parlare. Tanti consigli che nel mio piccolo ti davo. Da oggi il tuo messaggio prima di ogni party ‘Siamo caricho?’ non arriverà più, ma ti prometto che ti porterò nel cuore ed ogni mia vittoria sarà anche la tua”.