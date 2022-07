Dieta dimagrante | Attenzione a questo sintomo: significa che stai sbagliando tutto

Prestate attenzione alla moda della dieta dimagrante lampo: i danni all’organismo si presentano con i seguenti sintomi.

Con l’avvento della stagione calda la tentazione di cimentarsi in diete drastiche che promettono risultati lampo è forte. Desideriamo infatti sfoggiare un fisico perfetto in spiaggia, tonico e asciutto, e smaltire così i chiletti che tanto ci impensieriscono.

Una noto regime alimentare, però, potrebbe minare il nostro status fisico: in caso si presentino i seguenti sintomi, è necessario ricalibrare la nostra alimentazione.

Dieta iperproteica: è davvero dimagrante, e quali sono i contraccolpi fisici?

L’insicurezza circa il nostro aspetto fisico ci spinge spesso a sposare regimi alimentari oltremodo drastici, in modo da ottenere l’agognato effetto “tutto e subito“. Una delle diete ritenute più efficaci per una rapida perdita di peso è quella a regime iperproteico. Tale prassi prevede un apporto di proteine nettamente superiore alla media, con la sistematica eliminazione di carboidrati dalla tavola.

È contemplato il consumo privilegiato di proteine di origine animale, come ad esempio carne, uova, pesce, formaggi e affettati, spesso abbinati a particolari verdure. Tale regime favorisce sicuramente una rapida perdita di peso e agevola la termogenesi, accelerando sensibilmente il processo metabolico. Mantiene inoltre inalterati i livelli di insulina, aumentando invece quelli del glucagone, stimolando così i processi catabolici e bruciando parecchia energia. Le proteine sono note per il loro potere saziante: la loro assunzione garantisce infine una minore assunzione di calorie giornaliere.

Di contro, la dieta proteica minaccia di far diminuire la massa magra, e mina anche la salute dell’intestino. La mancata assunzione di fibre e carboidrati potrebbe infatti causare stitichezza e irregolarità nell’evacuazione delle feci, provocando indesiderati gonfiori addominali. Alcuni sintomi del corpo ci segnalano che la dieta iperproteica potrebbe risultare inadatta al nostro organismo, ecco quali. Attenzione alla sensazione persistente di stanchezza, e ai mal di testa ricorrenti. In tal caso l’organismo sta manifestando sofferenza a causa del regime alimentare eccessivamente restrittivo e ridondante. Come premesso sopra, anche il gonfiore addominale è un sintomo da non sottovalutare: l’assenza di fibre compromette infatti il lavoro quotidiano dell’intestino. La dieta iperproteica può anche causare la secchezza della pelle: la mancanza di alimenti idratanti e dissetanti si manifesta in questo modo, ed è quindi necessario integrare liquidi e, soprattutto, la preziosa vitamina B.

Infine, cercate sempre aiuto da un professionista della nutrizione: sebbene le visite rappresentino un costo, il suo aiuto vi aiuterà a raggiungere lo scopo senza privare l’organismo dei nutrienti essenziali.

