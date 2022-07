crisi-di-nervi-per-la-regina-elisabetta:-william-e-kate-infrangono-le-sue-regole

Nervi a fior di pelle e grande irritazione per Regina Elisabetta: William e Kate hanno violato due regole fondamentali.

La Regina Elisabetta appartiene alla vecchia scuola. Ha vissuto in prima persona le terribili restrizioni della Seconda Guerra Mondiale e quindi non accetta determinati comportamenti. Comportamenti che invece il Principe William e sua moglie Kate Middleton stanno tenendo in maniera ripetuta.

La Regina ama profondamente Kate e William, che danno continuamente prova di tenere a cuore le sorti della corona inglese, cosa che di certo non si può dire dell’altra coppia reale, quella composta da Harry e Meghan.

Nonostante questo, pare che Kate e William siano riusciti a far inalberare la Regina come non accadeva da tempo, infrangendo due regole che Elisabetta considerate sacre.

La Regina Elisabetta è irritata: William e Kate infrangono due regole fondamentali

Sembra che la monarca, difronte ai continui errori di Wiliam e Kate, abbia avuto una crisi di nervi. A svelare l’accaduto è stato l’esperto reale Richard Palmer, nell’intervista rilasciata al The Express.

Negli ultimi tempi principe e consorte hanno usato più del necessario un elicottero privato per i loro continui spostamenti tra la residenza ufficiale di Kensigton Palace e la casa di campagna di Anmer Hall, dove dovrebbero trascorrere l’estate.

La Regina Elisabetta lo considera un spreco inutile e un cattivo esempio per i suoi sudditi. Specie poi quando sono in corso contemporaneamente una crisi economica e una crisi di governo, con Boris Johson dimissionario.

Secondo la Regina, i componenti della famiglia reale non devono far sfoggio di privilegi e lussi. Lei stessa è un esempio di parsimonia e di attenzione nell’uso del denaro, quindi pare sia parecchio infastidita dal comportamento di William e Kate.

E come se non bastasse la coppia reale ha infranto un’altra regola fondamentale, quella che vieta agli eredi al trono di viaggiare insieme, così che la successione alla corona non venga messa in pericolo da un incidente. Invece William e Kate continuano a spostarsi assieme ai tre figli George, Charlotte e Louis, irritando ulteriormente Elisabetta.

