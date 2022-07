Amici 21 | Flirt misterioso: “Non c’è stato nulla”, arriva la confessione

Finalmente viene fuori tutta la verità sul flirt che sarebbe nato durante l’ultima edizione del talent show Amici.

Era ora che si facesse chiarezza sul presunto flirt che ha fatto impazzire i tantissimi fan incollati davanti al piccolo schermo a guardare l’ultima edizione dei Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

A raccontare come sono andate davvero le cose è Carola Puddu, la giovane ballerina amatissima dall’insegnante Alessandra Celentano. La ragazza è stata intervistata di recente dal settimanale Di Più, occasione propizia per spiegare cosa c’è stato e cosa potrebbe esserci tra lei e Luigi Strangis.

Luigi è il cantante che si è aggiudicato la vittoria finale del talent. Amatissimo per via del suo talento, ha conquistato i fan anche grazie alla relazione nata nel corso del programma tra lui e Carola, che a molti è parsa qualcosa di più di una semplice amicizia.

Amici21, parla Carola Puddu: cosa è successo davvero

Nei giorni scorsi a Carola Puddu è stato attribuito un altro flirt, questa vota con LDA, anche lui concorrente di Amici e figlio di Gigi D’Alessio. Lei, nel corso dell’intervista rilasciata a Di Più, ha smentito categoricamente, affermando che LDA è solo un amico.

Naturalmente non poteva mancare la domanda sul rapporto con Luigi Strangis, e anche in questo caso è stata sincera e diretta. Nella scuola la ragazza aveva confessato un certo interesse per Luigi. Tra i due, forse più da parte sua, c’è stato un momento di intimità, ma il ragazzo non ha ricambiato, considerandola solo un amica.

“Dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione.. Non c’è stato più nulla”, conferma Carola nell’intervista, spiegando che lei e Luigi non hanno mai avuto modo di approfondire la loro conoscenza. “È tutto un ‘se’, un ‘forse’, un ‘ma’. Sono solo ipotesi perché, di fatto, non c’è stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi“.

Poi, chiudendo il suo intervento su una faccenda così tanto chiacchierata, Carola ha aggiunto: “Siamo rimasti amici, punto. Ma niente di più. La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo”. Insomma, tre la ballerina e il cantante non c’è mai stato nulla di concreto, e adesso che il mistero è sciolto, i fan dovranno mettersi finalmente l’anima in pace.

The post Amici 21 | Flirt misterioso: “Non c’è stato nulla”, arriva la confessione appeared first on Ck12 Giornale.