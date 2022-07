Test logica | La spirale dei numeri magici: sei capace di trovare la regola?

Sei capace di risolvere questo test di logica? Vediamo se sarai in grado di trovare la regola della spirale dei numeri magici.

Benvenuto nel mondo dei test di logica. Moltissime persone si stanno appassionando a questi indovinelli che possono risultare talvolta davvero antipatici da risolvere. Vediamo se sarai capace di farcela.

Anche tu ami i rompicapo? In realtà non si tratta solo di un bel passatempo, ma di un esercizio per il nostro cervello. Tempo fa si pensava che usassimo solo il 10% del nostro cervello, ma non è così. Gli esperti in materia confermano che utilizziamo il 100% delle nostre meningi, ma vanno aiutate e allenate nel tempo.

La scuola ci aiuta a formarci e a far emergere le nostre capacità, tuttavia nel tempo i dispositivi elettronici a nostra disposizione addormentano la nostra mente. Per stimolarla a qualsiasi età occorre allenarsi e farlo con i test di logica è perfetto! Sei pronto per cominciare? Questo test è presente nelle prove dei concorsi pubblici da concorsinews.it che prepara gli aspiranti candidati. Ora concentrati e osserva bene la figura in alto.

Sei in grado di trovare la regola che soddisfa le linee determinate con il “più”? Provaci subito e prenditi tutto il tempo che vuoi! Le alternative a disposizione le troverai di seguito.

Test logica: le alternative a tua disposizione

Dopo aver osservato attentamente le 5 sequenze di numeri e ed esserti concentrato sulle linee determinate dal “più”, puoi aiutarti con le alternative che trovi qui sopra.

Sei già arrivato alla soluzione? Vediamo se hai dato la risposta corretta. Dovevi prendere in considerazione la seconda, la quarta e la quinta sequenza di numeri contrassegnate con il “più”. Avrai capito subito che esse avevano una regola comune. Si tratta infatti di numeri dispari, pertanto la soluzione corretta che soddisfa la regola era l’alternativa C.

Se hai risolto correttamente, verifica e annota in quanto tempo sei riuscito a trovare la soluzione. Ti servirà per addestrarti e migliorare alle prossime occasioni! Se invece non ce l’hai fatta, forse non hai trovato la chiave giusta del ragionamento e ti sei concentrato su altri particolari.

