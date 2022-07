“queste-fo***te-ferrari,-non-vedi…”:-il-clamoroso-sfogo-in-pista,-rissa-ruota-a-ruota

Uno sfogo durissimo che di fatto potrebbe avere conseguenze nel rapporto tra Pierre Gasly e Carlos Sainz. Nel corso delle libere sul circuito del Gp d’Austria è andata in scena una battaglia rusticana tra i due piloti. Da un lato l’Alpha Tauri, dall’altro la Rossa. Gasly ha infatti accusato il pilota spagnolo di averlo messo in difficoltà in pista con una manovra azzardata che avrebbe costretto il pilota della Alpha Tauri ad abortire il suo giro. Di fatto lo sfogo in pista di Galsy è stato davvero duro: “Queste fo***te Ferrari! Questo fo***to idiota! Non si guarda negli specchietti?”.

Parole di fuoco che hanno stupito sia il muretto Ferrari che quello dell’Alpha Tauri. Ma in tanti sui social hanno criticato Gasly. Infatti, alcuni tifosi, avrebbero legato questo episodio a quanto accaduto a Silverstone. Gasly è amico fraterno di Charles Leclerc. Nel Gp di Gran Bretagna il pilota monegasco della Ferrari è stato fortemente penalizzato dalla strategia del muretto Ferrari e il pilota spagnolo, Carlos Sainz, si sarebbe rifiutato di dare una mano d’aiuto al suo compagno di squadra.

Da qui il pensiero al veleno dei tifosi che hanno intravisto nella reazione di Gasly una sorta di vendetta su Sainz per difendere l’amico Leclerc. In realtà però, guardando le immagini, appare abbastanza chiaro che nel momento in cui Gasly inveisce contro Sainz non sa quale delle due Ferrari è in quel momento in pista. Quindi si tratterebbe di un durissimo sfogo ma non ci sarebbe nulla di personale nei confronti di Sainz.