Porte chiuse per Clarissa Selassiè, addio sogni di gloria: una bocciatura dolorosa

Brutta notizia per l’ex gieffina Clarissa Selassiè che dovrà rinviare il suo ritorno sul piccolo schermo quando invece sembrava sicuro.

Delle tre principessine etiopi, Clarissa Selassiè è senza dubbio quella più spigliata e più desiderosa di intraprendere una carriera televisiva, dopo la ribalta raggiunta con il GF Vip. Ma purtroppo per lei ci sarà ancora da attendere.

Secondo la notizia lanciata in queste ore da Pipol Tv, la giovane principessa ha dovuto incassare una bocciatura senza appello. Qualche settimana fa si parlava della sua partecipazione a uno dei programmi più in vista della Rai.

Anzi, la sua presenza era data quasi per certa, e invece pare che il conduttore della trasmissione abbia valutato negativamente il suo provino spegnendo, almeno per il momenti, i sogni di gloria della Selassiè.

Clarissa Selassiè, che batosta: “Provino poco convincente”

Negli ultimi giorni Clarissa Selassiè aveva sollevato un gran polverone criticando duramente Alfonso Signorini, al quale addebitava il fatto di non averla scelta come opinionista del prossimo GF Vip. Secondo la ragazza, Signorini non avrebbe il coraggio di puntare sui giovani.

Cosa che invece sembrava intenzionato a fare Carlo Conti. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore della Rai era pronto ad assoldare Clarissa e le sue sorelle, Jessica e Lulù, per la prossima edizione di Tale e Quale Show, trasmissione serale ormai consolidata e di gran prestigio.

Invece, le tre principessine, date inizialmente per certe, non faranno più parte della squadra di concorrenti che Conti sta mettendo in piedi. “È ufficiale: fuori le sorelle Selassié. Le ex gieffine sono state scartate dopo un provino non convincente. Le sorelle Selassié alla fine non ci saranno”, scrive Pipol Tv.

Una batosta bella dura per le ambizioni di Clarissa, Jessica e Lulù. Le tre sorelle stanno cercando in tutti i modi di capitalizzare il successo ottenuto con la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il ritorno da protagoniste, sul piccolo schermo, è stato rinviato a data da destinarsi. Ma questo non fermerà la scalata al successo del trio principesco. Le Selassiè stanno per provarci anche nel mondo della musica, infatti a breve dovrebbero lanciare il loro primo singolo, nella speranza che diventi un tormentone estivo.

