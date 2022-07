Oroscopo Barbanera di sabato 9 luglio: le previsioni della giornata scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di sabato 9 luglio: le previsioni della giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Anche se avete dimenticato di restituire un libro a un vostro amico, potete rimediare invitandolo a cena. E vi farete ben presto perdonare.

Toro (21/4 – 20/5) – Anche se a causa di un malaugurato investimento avete perso qualcosina per via dell’opposizione lunare a Marte, non vi abbattete facilmente.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Le soluzioni a un piccolo problema sono praticamente a portata di mano, ma voi non avete proprio la benché minima intenzione di cedere le armi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Con l’idilliaca amicizia tra la Luna e Mercurio, vi sentite alquanto fascinosi, ma se siete un po’ troppo sopra le righe, qualcuno ve lo farà notare.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – La stima che gli altri hanno nei vostri confronti potrebbe non bastarvi. Avete bisogno di continue conferme per via dell’ostilità lunare.

Vergine (24/8 – 22/9) – Evitate di passare troppo tempo sui social, o il vostro partner potrebbe ribellarsi di sicuro, e forse potrebbe non avere tutti i torti!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Davvero vorreste vendicarvi malamente per un torto subito? Non ascoltate le angherie della Luna in partenza da casa vostra nei confronti di Plutone.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Scelte imprudenti per colpa dell’opposizione lunare a Marte, o era semplicemente tutto calcolato come suggerito dal trigono con lo scaltro Mercurio?

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Il successo “reale” può attendere. Per adesso vi accontentate anche di qualche like in più sui social. Poi vi rifarete con gli interessi, però!

Capricorno (22/12 – 20/1) – La quadratura della Luna con quel burbero di un Plutone sarà ben presto mitigata dal transito del satellite terrestre nell’intimo Scorpione.

Acquario (21/1 – 19/2) – Vivrete stati d’animo alterni, a causa della disarmonia lunare. Da una parte c’è il desiderio di mettervi in mostra, dall’altra la paura di critiche.

Pesci (20/2 – 20/3) – L’arrivo della Luna nell’amico Scorpione vi rimette in sesto in un battibaleno. Tirate fuori il meglio di voi, senza lasciarvi impensierire.

