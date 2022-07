“non-me-ne-vergogno”:-rudy-zerbi-a-muso-duro,-svela-un-drammatico-retroscena

Il coach Rudy Zerbi svela ai fan un pesante trascorso del suo passato: la regina di Canale 5 è arrivata in suo soccorso.

Il critico musicale lombardo Rudy Zerbi anima da anni le dinamiche all’interno del talent “Amici”, al fianco della mattatrice Maria De Filippi. I suoi divertenti scontri infuocati con i colleghi sono diventati il suo tratto distintivo, e il coach gode di riscontro popolare e tam-tam sui social a suo favore.

Il destino, però, non ha sempre favorito l’insegnante di “Amici”, come rivela Zerbi in un programma web. Fino all’avvento nel programma, egli ricopriva il ruolo di amministratore delegato per la Sony, ma la società gli ha giocato un tiro mancino. A salvare le sorti del suo futuro, è stata proprio Maria De Filippi.

Rudy Zerbi pieno di gratitudine per Maria: “Mi ha salvato!”

A soli 30 anni, e con la famiglia sulle spalle, Rudy Zerbi si è ritrovato orfano del suo lavoro alla Sony: rievoca quel difficile periodo nel programma online della collega Cuccarini “Un caffè con…”. “Ero giovane, avevo potere, soldi ed ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me…“, ha ammesso. “Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei…“.

Rudy Zerbi non prova imbarazzo per i suoi trascorsi: “Se Maria mi ha salvato? È vero. Io non sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera!“. Sembra che il debito di gratitudine con la bionda conduttrice di “Amici” sia un marchio nella loro relazione, tuttavia Maria De Filippi sembra sempre propensa ad agevolare il prossimo senza aspettarsi nulla in cambio. Forse è proprio la sua propensione all’ascolto e all’empatia ad aver convinto Pier Silvio Berlusconi a inserirla nella produzione de “La Talpa”. Il format tornerà infatti nella prossima stagione televisiva, con grandi aspettative da parte del pubblico di Mediaset.

